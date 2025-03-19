Использовали алмазные сверла: 2000-летние украшения раскрыли тайны древних ремесленников
Ученые обнаружили, что еще 2000 лет назад ремесленники в разных регионах мира использовали алмазные сверла. Для этого исследователи проанализировали древние бусины, найденные в Узбекистане.
Исследователи нашли доказательства того, что для перфорации драгоценных камней древние ремесленники использовали сверла с алмазными наконечниками. Этот метод, который обычно ассоциируется с современным промышленным применением, свидетельствует о высоком уровне знаний и умений, пишет IFLScience.
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Ученые изучили 51 бусину, найденную на кладбище в Рабате, Узбекистан, месте захоронения, датируемого II веком до н. э. — I веком н. э. Это место, связанное с культурой Юэчжи в историческом регионе Бактрия, содержало украшения из полудрагоценных камней, таких как сердолик, агат и гранат.
Анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии показал, что 41 бусина имеет характерные отметки, соответствующие технике алмазного сверления. Исследователи предполагают, что сначала ремесленники использовали одно алмазное сверло для начала перфорации, а затем перешли на двойное алмазное сверло с симметрично размещенными режущими точками для уточнения отверстия.
Предыдущие исследования проследили истоки алмазного бурения в бронзовом веке в Индской цивилизации, которая существовала на территории современной Индии и Пакистана. Некоторые ученые также предполагают, что древние египтяне могли использовать алмазы для резки гранита более 4000 лет назад.
В то время как подобные техники сверления были найдены в Танзании, бусины, проанализированные в Узбекистане, демонстрируют отличный метод, свидетельствующий о независимом технологическом развитии.
Эти находки ставят под сомнение предыдущие теории о том, что бусины, найденные на кладбище в Рабате, привезли из долины Инда. Зато различия в технике сверления указывают на то, что украшения, вероятно, изготовили на месте, что свидетельствует о широком распространении алмазного сверления в Центральной и Южной Азии в первом веке нашей эры.Важно
Однако точное местонахождение мастерских, где изготавливали эти бусины, остается неизвестным, поскольку вблизи захоронения не было обнаружено никаких инструментов для сверления или мест изготовления бусин.
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