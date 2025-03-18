Нашли перстень и человеческие пальцы: археологи раскопали необычную гробницу в Греции (фото)

Во время раскопок неподалеку Коринфа археологи обнаружили древнюю гробницу, построенную в эллинистический период. Внутри ученые нашли многочисленные артефакты, в частности монеты, бусины и золотой перстень.

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В Греции археологи обнаружили большую гробницу, которая веками служила местом захоронения, а затем стала святилище. Среди найденных артефактов — золотой перстень-печатка с изображением Аполлона со змеей, символ, связанный с медициной, пишет Live Science.

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Гробницу обнаружили осенью 2024 года в Хилиомоде, городке вблизи Коринфа в регионе Пелопоннес. В заявлении, обнародованном 10 марта Министерством культуры Греции, подробно описана находка. Сооружение, имеющее форму неровной буквы Т, содержало центральную погребальную камеру размером примерно 2,7 на 7,4 метра. Вход закрывала плита, похожая на дверь, и стилистические особенности указывают на то, что она была построена в эллинистический период, между 323 и 30 годами до нашей эры.

Внутри погребальной камеры археологи обнаружили большой саркофаг с женским скелетом, а также пять прямоугольных каменных ящиков, установленных у стен. Однако несколько гробниц, похоже, были разграблены. Исследователи определили, что место продолжало функционировать как место захоронения в течение веков, прежде чем было превращено в святыню в позднеримский период, между 250 и 450 годами нашей эры.

Вокруг гробницы археологи обнаружили глиняные пальцы и часть глиняной руки Фото: Greek Ministry of Culture

В гробнице нашли артефакты как эллинистического, так и римского периодов, в частности золотой перстень с вырезанным изображением Аполлона рядом со змеей — символом, который ассоциируется с исцелением. Среди других находок — монеты, золотые листья из венка, небольшие вазы, железные и бронзовые предметы, флаконы для духов и стеклянные бусины.

За пределами сооружения ученые нашли дополнительные доказательства, указывающие на его функцию святилища. Вокруг гробницы археологи обнаружили глиняные пальцы и часть глиняной руки — анатомические жертвоприношения, которые, вероятно, оставили люди, искавшие божественного исцеления.

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Раскопки на этом участке продолжаются и археологи работают над тем, чтобы понять первоначальную планировку комплекса гробницы и святилища. Исследование имеет целью выяснить этапы его использования и реконструкции.

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