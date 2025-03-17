Таких еще не находили: в Китае раскопали древние сооружения времен государства Юэ (фото)

Во время раскопок в провинции Чжэцзян археологи нашли масштабные археологические объекты, охватывающие более 1300 квадратных метров. Исследователи обнаружили многочисленные артефакты и даже остатки древних домов.

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В Китае археологи обнаружили удивительно хорошо сохранившуюся группу деревянных домов, которым более 2000 лет. Считается, что постройки, расположенные в Шаосине, провинция Чжэцзян, датируются промежутком с 475 г. до н. э. по 221 г. до н. э., то есть периодом, связанным с государством Юэ, пишет Arkeonews.

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Раскопки под руководством Шаосинского института культурных реликвий и археологии проходили с июня по июль 2024 года. Исследователи обнаружили речные каналы, колодцы и другие исторические объекты под участком. Радиоуглеродный анализ определил, что останки датируются примерно 400 годом до н. э., а сохранившаяся соломенная крыша свидетельствует о том, что жилища построены примерно 2390 лет назад.

Исследователи раскопали две большие структурные ячейки, охватывающие примерно 1300 квадратных метров. Одна из них состоит из деревянных домов на сваях со стенами, сформированными из переплетенных деревянных столбов и соломы, закрепленных травяными веревками.

Было раскопано два больших структурных очага, охватывающих примерно 1300 квадратных метров Фото: New Hanfu

Второй участок состоит из деревянных свай, расположенных в десять параллельных рядов, поддерживаемых горизонтальными балками и слоями коры, что указывает на еще одно сооружение на сваях. Эксперты отметили, что хотя эти дома кажутся более простыми, чем в городских районах, они отражают архитектурный стиль, разработанный для прибрежных условий.

Ван Ренфанг, заместитель директора института и руководитель команды раскопок, отметил важность находки. "Это чрезвычайно редкая археологическая находка в столице государства Юэ, как с точки зрения масштаба, так и сохранности", — заявил он. Хорошо сохранившиеся соломенные крыши и стены из бамбукового дерева являются ценным источником для изучения ранних строительных технологий и повседневной жизни в регионе.

Кроме деревянных конструкций, археологи обнаружили различные артефакты, в том числе примитивные фарфоровые чашки, треноги из красной керамики, урны из твердой керамики и бронзовые сверла. Также были найдены останки домашних животных, таких как собаки, свиньи и крупный рогатый скот, а также большое количество морских ресурсов. Доказательства свидетельствуют о том, что это место могло служить важным пунктом отправления для морских путешествий, а рыболовство играло центральную роль в экономике общины.

Второй участок состоит из деревянных свай, расположенных в десять параллельных рядов Фото: New Hanfu

Находки с места Цзичжун, где подтверждено наличие масштабных структур времен государства Юэ, которым примерно 2500 лет, придают дополнительный контекст этому открытию. Участок Байкоюань, расположенный в 4,47 километра к северу от реки Цаоэ, лежит на окраине древней столицы Юэ, предлагая более широкую перспективу на исторический ландшафт региона.

Кроме того, раскопки обнаружили гидротехнические сооружения периода Воюющих царств, которые могут дать подсказки о стратегии морской обороны и практики береговой инженерии. Использование стандартизированных врезных и шиповых соединений и гибких конопляных веревок демонстрирует передовые строительные технологии, которые предшествовали аналогичным методам, использовавшимся в других местах.

Поскольку Шаосин продолжает стремительно урбанизироваться, это место дает ценные уроки для современного строительства, особенно в сфере сейсмостойких конструкций и контроля над наводнениями. Уже проводятся мероприятия по консервации, включая планы создания первой в Китае "археологической капсулы времени" для защиты наиболее хрупких конструкций. В Музее провинции Чжэцзян также разрабатывается реконструкция этого места в виртуальной реальности, которая предлагает посетителям исследовать жизнь древней рыбацкой общины.

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