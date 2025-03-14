Никто такого не ожидал: обычный камень скрывал сверхважную тайну возрастом 200 тысяч лет

Во время раскопок на юге Испании ученые сделали открытие, которое меняет наши знания о доисторической Европе. Археологи нашли камень с древними резьбами, которые могут быть одними из древнейших из найденных.

Related video

В Марбелье, Испания, археологи обнаружили резной камень, которому может быть более 200 000 лет. Если это подтвердится, то эти гравировки станут одними из древнейших известных человеческих изображений в Европе, предшествующих древнейшему пещерному искусству Испании на 100 000 лет, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Это место, названное Кото-Корреа, было известно своей археологической ценностью еще с 1950-х годов. Предыдущие раскопки обнаружили каменные орудия труда, которыми пользовались древние жители, но эта последняя находка открывает новое измерение истории региона. Артефакт, кусок горной породы габбро с несколькими выгравированными линиями, сейчас является объектом тщательных исследований.

Артефакт, кусок горной породы габбро с несколькими выгравированными линиями, сейчас является объектом тщательных исследований Фото: Marbella Town Council

Эксперты предполагают, что эти отметки могут быть одним из древнейших примеров символического выражения на Пиренейском полуострове. Открытие противоречит имеющимся хронологическим рамкам того, когда ранние люди, включая неандертальцев или их предков, начали развивать художественные и когнитивные способности.

Чтобы определить точный возраст резьбы, исследователи используют передовые геоархеологические методы. Кварц, найденный в окружающих отложениях, анализируется для установления временной шкалы, а цифровое 3D-картирование высокого разрешения используется для различения естественной эрозии и преднамеренной резьбы.

Важно

Находка возрастом 3500 лет: на музейной выставке впервые в истории показали уникальный артефакт

Местные власти выделили 8000 евро на поддержку этого исследования, признавая его потенциал для изменения истории. После завершения исследований, департамент культуры планирует продемонстрировать находку на выставках и публичных мероприятиях, что позволит более широкой аудитории приобщиться к этому ключевому моменту европейской предыстории.

Ранее Фокус писал о неожиданном открытии в иранской пещере. Исследователи обнаружили следы пребывания ранних людей, которые жили от 40 до 80 тысяч лет назад.

Также мы рассказывали о древней микве, которую обнаружили неподалеку от Рима. Возле нее археологи обнаружили многочисленные артефакты, свидетельствующие о том, что это место было центром еврейской общины 2 тысячи лет назад.