Ніхто такого не очікував: звичайний камінь приховував надважливу таємницю віком 200 тисяч років

Під час розкопок на півдні Іспанії вчені зробили відкриття, яке змінює наші знання про доісторичну Європу. Археологи знайшли камінь зі стародавніми різьбленнями, які можуть бути одними з найдавніших зі знайдених.

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У Марбельї, Іспанія, археологи виявили різьблений камінь, якому може бути понад 200 000 років. Якщо це підтвердиться, то ці гравіювання стануть одними з найдавніших відомих людських зображень у Європі, що передують найдавнішому печерному мистецтву Іспанії на 100 000 років, пише Arkeonews.

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Це місце, назване Кото-Корреа, було відоме своєю археологічною цінністю ще з 1950-х років. Попередні розкопки виявили кам'яні знаряддя праці, якими користувалися давні мешканці, але ця остання знахідка відкриває новий вимір історії регіону. Артефакт, шматок гірської породи габро з кількома вигравіруваними лініями, зараз є об'єктом ретельних досліджень.

Артефакт, шматок гірської породи габро з кількома вигравіруваними лініями, зараз є об'єктом ретельних досліджень Фото: Marbella Town Council

Експерти припускають, що ці позначки можуть бути одним із найдавніших прикладів символічного вираження на Піренейському півострові. Відкриття суперечить наявним хронологічним рамкам того, коли ранні люди, включаючи неандертальців або їхніх предків, почали розвивати мистецькі та когнітивні здібності.

Щоб визначити точний вік різьблень, дослідники використовують передові геоархеологічні методи. Кварц, знайдений у навколишніх відкладеннях, аналізується для встановлення часової шкали, а цифрове 3D-картування з високою роздільною здатністю використовується для розрізнення природної ерозії та навмисного різьблення.

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Місцева влада виділила 8000 євро на підтримку цього дослідження, визнаючи його потенціал для зміни історії. Після завершення досліджень, департамент культури планує продемонструвати знахідку на виставках і публічних заходах, що дозволить ширшій аудиторії долучитися до цього ключового моменту європейської передісторії.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття в іранській печері. Дослідники виявили сліди перебування ранніх людей, які жили від 40 до 80 тисяч років тому.

Також ми розповідали про стародавню мікву, яку виявили неподалік від Риму. Біля неї археологи виявили численні артефакти, які свідчать про те, що це місце було центром єврейської громади 2 тисячі років тому.