Використовували алмазні свердла: 2000-річні прикраси розкрили таємниці древніх ремісників

Учені виявили, що ще 2000 років тому ремісники у різних регіонах світу використовували алмазні свердла. Для цього дослідники проаналізували стародавні намистини, знайдені в Узбекистані.

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Дослідники знайшли докази того, що для перфорації дорогоцінних каменів древні ремісники використовували свердла з алмазними наконечниками. Цей метод, який зазвичай асоціюється з сучасним промисловим застосуванням, свідчить про високий рівень знань та вмінь, пише IFLScience.

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Учені вивчили 51 намистину, знайдену на кладовищі в Рабаті, Узбекистан, місці поховання, що датується II століттям до н. е. — I століттям н. е. Це місце, пов'язане з культурою Юечжі в історичному регіоні Бактрія, містило прикраси з напівкоштовних каменів, таких як сердолік, агат і гранат.

Аналіз за допомогою скануючої електронної мікроскопії показав, що 41 намистина має характерні позначки, що відповідають техніці алмазного свердління. Дослідники припускають, що спочатку ремісники використовували одне алмазне свердло для початку перфорації, а потім перейшли на подвійне алмазне свердло з симетрично розміщеними ріжучими точками для уточнення отвору.

Попередні дослідження простежили витоки алмазного буріння в бронзовому віці в Індській цивілізації, яка існувала на території сучасної Індії та Пакистану. Деякі вчені також припускають, що стародавні єгиптяни могли використовувати алмази для різання граніту понад 4000 років тому.

У той час, як подібні техніки свердління знайшли в Танзанії, намистини, проаналізовані в Узбекистані, демонструють відмінний метод, що свідчить про незалежний технологічний розвиток.

Ці знахідки ставлять під сумнів попередні теорії про те, що намистини, знайдені на кладовищі в Рабаті, привезли з долини Інду. Натомість відмінності в техніці свердління вказують на те, що прикраси, ймовірно, виготовили на місці, що свідчить про широке поширення алмазного свердління в Центральній і Південній Азії в першому столітті нашої ери.

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Однак точне місцезнаходження майстерень, де виготовляли ці намистини, залишається невідомим, оскільки поблизу поховання не було виявлено жодних інструментів для свердління чи місць виготовлення намистин.

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