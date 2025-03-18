Хороший мальчик из Древнего Египта: зачем египтяне сделали механическую статуэтку собаки

В Древнем Египте собаки играли важную роль, и как домашние любимцы, и как охранники границы между живыми и мертвыми. Одним из примеров такой важности является древняя статуэтка из слоновой кости.

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Древняя статуэтка из Древнего Египта демонстрирует, что собаки занимали особое место в египетском обществе. Эта изящно вырезанная фигурка, изображающая собаку в прыжке, имеет подвижную нижнюю челюсть, которая открывается и закрывается при нажатии на рычаг, пишет Live Science.

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Статуэтка, которая сейчас хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, имеет длину примерно 18,2 сантиметра и вырезана примерно 3400 лет назад. Изготовленная из слоновой кости, она изображает собаку с вытянутыми ногами, имитирующую бег. Первоначально рычажный механизм, позволявший собаке двигать челюстью, закреплял кожаный шнур. Со временем шнур заменили на металлический штифт, который теперь крепится к плечу фигуры.

Когда-то артефакт был частью частной коллекции Говарда Картера, археолога, известного открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Хотя точное происхождение артефакта остается неопределенным, ученые считают, что он был помещен в высокопоставленную гробницу во времена правления Аменхотепа III в XIV веке до н. э. Функция артефакта все еще обсуждается — ученые считают, что артефакт был детской игрушкой или же имел церемониальное значение.

Собаки играли важную роль в древнеегипетском обществе. Некоторые из них были натренированы для охоты и охраны, другие были домашними любимцами. Наличие линий на шее этой статуэтки позволяет предположить, что она изображает домашнюю собаку в ошейнике.

В период Нового царства (1550-1070 гг. до н. э.) ошейники становились все более изысканными, на них часто писали имена. Среди самых распространенных собачьих имен той эпохи — Черныш, Сын Луны и Никчема. Хотя порода изображенной собаки не определена, древнеегипетское искусство часто изображает атлетические породы, такие как басенджи, ибизанская гончая и фараонова собака.

Кроме товарищеских отношений, собаки имели духовное значение в египетских верованиях. Тесно связанные с Анубисом, божеством потустороннего мира, они считались охранниками границы между живыми и мертвыми. Потерю домашнего любимца глубоко оплакивали, а семьи сбривали брови в знак скорби.

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Египтяне также ожидали воссоединения со своими животными в потустороннем мире, и эта вера нашла свое отражение в мумификации и захоронении собак на специальных кладбищах. Эта прочная связь между людьми и их четвероногими друзьями свидетельствует о глубокой привязанности египтян к своим собакам.

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