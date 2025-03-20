Розкопали не лише древній колодязь: археологи знайшли неочікувані скарби на кувейтському острові

Під час розкопок на острові Файлака археологи виявили стародавні споруди, які датуються VII століттям н. е. Вчені також знайшли численні артефакти, зокрема понад п’ять кілограмів дорогоцінного каміння.

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На острові Файлака, Кувейт, археологи виявили стародавній колодязь, який розкриває минуле регіону в доісламський і ранньоісламський періоди. Цей колодязь, що вирізняється своїми великими розмірами й значним запасом води, розкопали на подвір'ї резиденції, що датується VII-VIII століттями н. е., пише Arkeonews.

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Відкриття підтвердила Національна рада з питань культури, мистецтв і літератури (NCCAL), а Мохаммад бін Редха, в. о. помічника генерального секретаря з питань старожитностей і музеїв, надав подробиці. Бін Редха наголосив на значенні колодязя, відзначивши його зв'язок з навколишніми археологічними спорудами, які поглиблюють розуміння історичного розвитку острова.

Під час подальших розкопок археологи виявили кам'яні фундаменти сусідньої споруди, залишки стіни внутрішнього двору та фрагменти кераміки Фото: KUNA

Під час подальших розкопок археологи виявили кам'яні фундаменти сусідньої споруди, залишки стіни внутрішнього двору та фрагменти кераміки, вік якої оцінюється в 1300-1400 років. Ці знахідки є частиною теперішнього проєкту під керівництвом спільної кувейтсько-словацької археологічної групи, яка розпочала роботу в 2019 році в районі Аль-Кусур, відомому своєю історичною цінністю.

Професор археології та антропології Кувейтського університету доктор Хассан Ашканані назвав знахідку великим археологічним проривом. Він відзначив важливість знахідки для розуміння культурної та економічної діяльності в період переходу від християнства до раннього ісламу. Крім того, знайдено понад п'ять кілограмів дорогоцінного каміння, включаючи рубіни та аметисти, що свідчить про широкі торгові мережі на острові 1400 років тому.

Доктор Матей Руткай, керівник словацької місії, оголосив про плани розширити розкопки в північній частині Аль-Кусура в 2025 році. Попередні роботи на цій ділянці виявили двір і великий будинок, який, як вважають, належав впливовій особі того часу.

Нещодавно досліджена ділянка має розміри 38 на 34 метри, тоді як резиденція займає 97 квадратних метрів. Сам колодязь, розміром 4,5 на 4 метри, розташований поруч зі стародавнім водним каналом, що свідчить про розвинену інфраструктуру поселення.

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Ділянка Аль-Кусур залишається однією з найважливіших археологічних локацій на острові Файлака, що охоплює приблизно два кілометри зі сходу на захід і простягається на один кілометр вглиб острова. Попередні розкопки виявили фундаменти церков, житла з вапняку і сирцевої цегли, гіпсові артефакти, глиняний посуд і дорогоцінне каміння різних історичних епох.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття в іранській печері. Дослідники виявили сліди перебування ранніх людей, які жили від 40 до 80 тисяч років тому.

Також ми розповідали про стародавню мікву, яку виявили неподалік від Риму. Біля неї археологи виявили численні артефакти, які свідчать про те, що це місце було центром єврейської громади 2 тисячі років тому.