Датируется IV веком до н. э.: археологи раскопали древнее святилище в Амфиполи

В древнем городе Амфиполь, основанном еще в 465 году до н. э., археологи обнаружили древнее святилище. Благодаря многочисленным артефактам ученые смогли узнать, кому именно здесь поклонялись.

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В древнем городе Амфиполь на севере Греции археологи обнаружили религиозное место, датированное IV веком до н. э. Во время исследования ученые раскопали многочисленные артефакты, которые раскрывают религиозные практики этого региона, пишет Heritage Daily.

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Амфиполь основали как афинскую колонию в 465 году до н. э., но его первых жителей уничтожили фракийцы. Однако поселение восстановили в 437 году до н. э., и со временем оно стало важным пунктом власти афинян во Фракии.

Недавние раскопки под руководством профессора Димитриса Дамаскоса из Университета Патр были сосредоточены на византийской базилике, где исследователи обнаружили остатки более раннего прямоугольного кирпичного сооружения, которое, как полагают, было центром поклонения IV века до н. э.

Коллекция артефактов, найденных на этом месте, включает фрагменты глиняных статуэток, литейные формы, следы от раковин, останки мелких животных и рыб, а также слои древесного угля и обгоревших материалов.

"Общая картина раскопок свидетельствует о культовом сооружении, которое было перестроено в IV веке до н. э., а из находок можно сделать вывод, что оно, вероятно, было посвящено женскому божеству", — пояснил профессор Дамаскос. Первоначально эксперты связывали это место с поклонением Кибеле в пределах метрополии, но новые данные свидетельствуют о более тесной связи с Артемидой Таврополос, богиней, связанной с охотой и обрядами перехода.

Подтверждая эту пересмотренную теорию, археологи обнаружили скульптурный торс Артемиды, многочисленные женские статуэтки и ритуальные предметы, исторически связанные с Артемидой Таврополос. Дополнительные доказательства, такие как бюст лошади и устричная раковина — символы, связанные с богиней — также подтверждают гипотезу.

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Хотя исследователи не обнаружили никаких точных надписей, подтверждающих посвящение святилища, тексты византийской эпохи, в которых упоминается Таврополос, а также найденная маленькая глиняная голова Асклепия, предоставляют ценный контекст о религиозном значении места.

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