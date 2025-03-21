Таємницю розкрито: вчена з'ясувала, як картина англійських герцогів опинилася в Америці

У середині 1950-х років англійська герцогиня Баклю та Квінсберрі помітила на виставці Гарвардського університету полотно Антоніса ван Дейка. Здивування викликало те, що картина належала герцогині та мала зберігатися в Англії.

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Завдяки ретельному дослідженню мистецтвознавця нарешті розгадано багаторічну таємницю зникнення оригінального олійного ескізу фламандського майстра Антоніса ван Дейка. Картина, частина колекції XVII століття, зникла в Англії на початку 1950-х років, щоб через кілька років з'явитися в американському музеї, пише Phys.org.

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Зникла картина "Портрет Вольфганга Вільгельма Пфальц-Нойбурзького" була одним із 37 ескізів, створених олійними фарбами Антонісом ван Дейком для його серії "Іконографія". З 1682 року полотно зберігалося в Боутон-хаусі, резиденції герцога Баклю та Квінсберрі. Однак її викрали у 1951 році, а відсутність помітили лише через шість років, коли Мері Монтагу Дуглас Скотт, герцогиня Баклю та Квінсберрі, несподівано побачила її на виставці в галереї Гарвардського університету.

Докторка Мередіт Хейл, старша викладачка історії мистецтва та візуальної культури, провела масштабне дослідження, щоб простежити шлях картини. Вивчаючи листування між ключовими фігурами, зокрема з аукціонним домом Christie's, вона реконструювала точну хронологію зміни власників.

Дослідження показало, що Леонард Джеральд Гвінн Ремсі, редактор журналу "The Connoisseur" і член Товариства антикварів, був відповідальним за крадіжку. Ремсі відвідав Боутон у 1951 році нібито для того, щоб задокументувати колекцію, але натомість скористався своїм доступом, щоб вивезти твори мистецтва.

Документи свідчать, що пізніше Ремсі домовився про те, щоб ескіз був визнаний та анонімно проданий на аукціоні Christie's у 1954 році за 189 фунтів стерлінгів. Впродовж року він пройшов через кількох дилерів, зрештою його придбала приватна колекціонерка, доктор Ліліан Мальков, яка згодом подарувала його Гарвардському музею мистецтв Фогга. Коли виникли питання щодо походження картини, музей повернув її Мальков у 1960 році, а після її смерті полотно потрапило до колекції Університету Торонто.

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Завдяки детальному аналізу архівних записів у Великій Британії, США та Канаді доктор Хейл підтвердила ідентичність картини, що призвело до її офіційної деацесії та повернення герцогу Баклю — через 73 роки після її викрадення.

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