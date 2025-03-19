Були з'єднані один із одним: у В'єтнамі знайшли два стародавні човни (фото)

Неподалік від цитаделі Луй Лау нещодавно виявили два стародавні човни. Вчені вважають, що судна використовували для торгівлі вздовж річки Дау.

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Мешканці міста Тхуен Тхань у в'єтнамській провінції Бакнінь зробили несподіване археологічне відкриття під час реновації рибного ставка. Вони виявили два добре збережених дерев'яних човна, що спонукало фахівців Інституту археології до подальшого дослідження, пише Heritage Daily.

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Археологи визначили, що судна, розташовані на відстані лише двох метрів одне від одного, могли колись використовувати для торгівлі вздовж річки Дау. Човни завдовжки 15 метрів і 14 метрів мають дерев'яну планку, що з'єднує їхні носові частини. Попередні дослідження підтверджують, що обидві конструкції залишаються неушкодженими, хоча необхідний подальший аналіз для визначення їхнього віку і типу деревини, використаної для їхнього будівництва.

Човни завдовжки 15 метрів і 14 метрів мають дерев'яну планку, що з'єднує їхні носові частини Фото: Vietnam Institute of Archaeology

Місце знахідки додає ваги теорії, що це — торгові судна. Це місце, неподалік від історичної цитаделі Луй Лау, колись було великим торговим центром. Доктор Фам Ван Трієу з Інституту археології наголосив на важливості знахідки, зазначивши, що якщо човни були традиційними каное, то вони можуть належати до раннього історичного періоду.

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Влада провінції Бакнінь визнала культурну цінність цього місця. Голова Народного комітету Вуонг Куок Туан закликав до подальших досліджень і захисних заходів для забезпечення збереження цих історичних суден.

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