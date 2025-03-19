Древні пісні були правдивими: вчені підтвердили існування королівства Каабу (фото)

Учені виявили, що стародавні пісні жителів Гвінеї-Бісау про королівство Каабу засновані на реальних подіях. Під час розкопок у Кансалі археологи знайшли підтвердження основних подій, знання про які передавали з покоління в покоління.

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Археологічні розкопки в Кансалі, на території сучасної Гвінеї-Бісау, виявили фізичні сліди королівства Каабу. Хоча історики довгий час покладалися на усні перекази, що передавалися від покоління до покоління, ці знахідки надають матеріальні докази, які узгоджуються з віковими наративами, пише Arkeonews.

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Королівство Каабу, яке існувало з середини 1500-х до 1800-х років, охоплювало території, що нині знаходяться в межах Гвінеї-Бісау, Сенегалу та Гамбії. Гріоти — усні історики — відігравали життєво важливу роль у передачі його спадщини, переказуючи історії про його правителів та визначні події.

Нещодавні археологічні роботи в Кансалі, колишній столиці Каабу, підтвердили деякі з цих розповідей, надихнувши таких культурних діячів, як музикант Ніно Ґалісса, нащадок гріотів, які колись виступали для останнього імператора королівства.

Крім того, такі артефакти, як венеціанські намистини та голландський джин, свідчать про широку торгівлю Каабу з європейськими купцями Фото: Wikipedia

Його остання пісня, написана під впливом результатів дослідження, поєднує минуле і сьогодення, посилюючи неминущу силу усної традиції. "Гріоти вже співали її, але тепер ми знаємо, що вона справжня",— зауважив Ґалісса, наголошуючи на впливі відкриття.

Розкопки під керівництвом Іспанської національної дослідницької ради надали суттєві докази, що підтверджують історичні свідчення. Дослідники визнають, що усна історія вже давно формує місцеве розуміння, а її інтеграція з академічними дослідженнями пропонує більш комплексний погляд на минуле. Сіріо Канос-Донней, провідний дослідник, наголосив на важливості поваги до регіональних традицій оповіді, зазначивши, що вони пропонують цінні історичні перспективи.

Розкопки під керівництвом Іспанської національної дослідницької ради надали суттєві докази, що підтверджують історичні свідчення. Дослідники визнають, що усна історія вже давно формує місцеве розуміння, а її інтеграція з академічними дослідже Фото: Ricci Shryock/VOA

Знахідки з цього місця підтвердили основні події, зокрема драматичне падіння королівства у 1860-х роках. Згідно з усними переказами, місцевий правитель під час облоги підірвав пороховий склад, що призвело до руйнування міста. Археологічні знахідки підтвердили цю подію.

Крім того, такі артефакти, як венеціанські намистини та голландський джин, свідчать про широку торгівлю Каабу з європейськими купцями. Жоао Пауло Пінто, колишній директор Національного інституту досліджень Гвінеї-Бісау, виступає за визнання усної традиції історичним джерелом, яке можна порівняти з письмовими джерелами.

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Поєднання археології з усними розповідями дає змогу дослідити історію Каабу з новою силою, гарантуючи, що майбутні покоління зрозуміють і оцінять цю важливу західноафриканську спадщину.

Раніше Фокус писав про гробницю невідомого фараона, яку виявили на горі Анубіса. Вчені вважають, що це місце датується Другим проміжним періодом.

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