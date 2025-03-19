Древние песни были правдивыми: ученые подтвердили существование королевства Каабу (фото)
Ученые обнаружили, что древние песни жителей Гвинеи-Бисау о королевстве Каабу основаны на реальных событиях. Во время раскопок в Кансале археологи нашли подтверждение основных событий, знания о которых передавали из поколения в поколение.
Археологические раскопки в Кансале, на территории современной Гвинеи-Бисау, обнаружили физические следы королевства Каабу. Хотя историки долгое время полагались на устные предания, передаваемые от поколения к поколению, эти находки предоставляют материальные доказательства, которые согласуются с вековыми нарративами, пишет Arkeonews.
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Королевство Каабу, которое существовало с середины 1500-х до 1800-х годов, охватывало территории, которые сейчас находятся в пределах Гвинеи-Бисау, Сенегала и Гамбии. Гриоты — устные историки — играли жизненно важную роль в передаче его наследия, пересказывая истории о его правителях и выдающихся событиях.
Недавние археологические работы в Кансале, бывшей столице Каабу, подтвердили некоторые из этих рассказов, вдохновив таких культурных деятелей, как музыкант Нино Галисса, потомок гриотов, которые когда-то выступали для последнего императора королевства.
Его последняя песня, написанная под влиянием результатов исследования, объединяет прошлое и настоящее, усиливая непреходящую силу устной традиции. "Гриоты уже пели ее, но теперь мы знаем, что она настоящая", — отметил Галисса, подчеркивая влияние открытия.
Раскопки под руководством Испанского национального исследовательского совета предоставили существенные доказательства, подтверждающие исторические свидетельства. Исследователи признают, что устная история уже давно формирует местное понимание, а ее интеграция с академическими исследованиями предлагает более комплексный взгляд на прошлое. Сирио Канос-Донней, ведущий исследователь, подчеркнул важность уважения к региональным традициям повествования, отметив, что они предлагают ценные исторические перспективы.
Находки с этого места подтвердили основные события, в частности драматическое падение королевства в 1860-х годах. Согласно устным преданиям, местный правитель во время осады взорвал пороховой склад, что привело к разрушению города. Археологические находки подтвердили это событие.
Кроме того, такие артефакты, как венецианские бусины и голландский джин, свидетельствуют о широкой торговле Каабу с европейскими купцами. Жоао Пауло Пинто, бывший директор Национального института исследований Гвинеи-Бисау, выступает за признание устной традиции историческим источником, сравнимым с письменными источниками.
Сочетание археологии с устными рассказами позволяет исследовать историю Каабы с новой силой, гарантируя, что будущие поколения поймут и оценят это важное западноафриканское наследие.
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