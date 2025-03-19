Древние песни были правдивыми: ученые подтвердили существование королевства Каабу (фото)

Ученые обнаружили, что древние песни жителей Гвинеи-Бисау о королевстве Каабу основаны на реальных событиях. Во время раскопок в Кансале археологи нашли подтверждение основных событий, знания о которых передавали из поколения в поколение.

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Археологические раскопки в Кансале, на территории современной Гвинеи-Бисау, обнаружили физические следы королевства Каабу. Хотя историки долгое время полагались на устные предания, передаваемые от поколения к поколению, эти находки предоставляют материальные доказательства, которые согласуются с вековыми нарративами, пишет Arkeonews.

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Королевство Каабу, которое существовало с середины 1500-х до 1800-х годов, охватывало территории, которые сейчас находятся в пределах Гвинеи-Бисау, Сенегала и Гамбии. Гриоты — устные историки — играли жизненно важную роль в передаче его наследия, пересказывая истории о его правителях и выдающихся событиях.

Недавние археологические работы в Кансале, бывшей столице Каабу, подтвердили некоторые из этих рассказов, вдохновив таких культурных деятелей, как музыкант Нино Галисса, потомок гриотов, которые когда-то выступали для последнего императора королевства.

Кроме того, такие артефакты, как венецианские бусины и голландский джин, свидетельствуют о широкой торговле Каабу с европейскими купцами Фото: Wikipedia

Его последняя песня, написанная под влиянием результатов исследования, объединяет прошлое и настоящее, усиливая непреходящую силу устной традиции. "Гриоты уже пели ее, но теперь мы знаем, что она настоящая", — отметил Галисса, подчеркивая влияние открытия.

Раскопки под руководством Испанского национального исследовательского совета предоставили существенные доказательства, подтверждающие исторические свидетельства. Исследователи признают, что устная история уже давно формирует местное понимание, а ее интеграция с академическими исследованиями предлагает более комплексный взгляд на прошлое. Сирио Канос-Донней, ведущий исследователь, подчеркнул важность уважения к региональным традициям повествования, отметив, что они предлагают ценные исторические перспективы.

Раскопки под руководством Испанского национального исследовательского совета предоставили существенные доказательства, подтверждающие исторические свидетельства. Исследователи признают, что устная история уже давно формирует местное понимание, а ее интеграция с академическими исслед Фото: Ricci Shryock/VOA

Находки с этого места подтвердили основные события, в частности драматическое падение королевства в 1860-х годах. Согласно устным преданиям, местный правитель во время осады взорвал пороховой склад, что привело к разрушению города. Археологические находки подтвердили это событие.

Кроме того, такие артефакты, как венецианские бусины и голландский джин, свидетельствуют о широкой торговле Каабу с европейскими купцами. Жоао Пауло Пинто, бывший директор Национального института исследований Гвинеи-Бисау, выступает за признание устной традиции историческим источником, сравнимым с письменными источниками.

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Сочетание археологии с устными рассказами позволяет исследовать историю Каабы с новой силой, гарантируя, что будущие поколения поймут и оценят это важное западноафриканское наследие.

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