Были соединены друг с другом: во Вьетнаме нашли две древние лодки (фото)

Неподалеку от цитадели Луй Лау недавно обнаружили две древние лодки. Ученые считают, что суда использовали для торговли вдоль реки Дау.

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Жители города Тхиен Тхань во вьетнамской провинции Бакнинь сделали неожиданное археологическое открытие во время реновации рыбного пруда. Они обнаружили две хорошо сохранившиеся деревянные лодки, что побудило специалистов Института археологии к дальнейшему исследованию, пишет Heritage Daily.

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Археологи определили, что суда, расположенные на расстоянии всего двух метров друг от друга, могли когда-то использовать для торговли вдоль реки Дау. Лодки длиной 15 метров и 14 метров имеют деревянную планку, соединяющую их носовые части. Предварительные исследования подтверждают, что обе конструкции остаются неповрежденными, хотя необходим дальнейший анализ для определения их возраста и типа древесины, использованной для их строительства.

Лодки длиной 15 метров и 14 метров имеют деревянную планку, соединяющую их носовые части Фото: Vietnam Institute of Archaeology

Место находки добавляет веса теории, что это — торговые суда. Это место, недалеко от исторической цитадели Луй Лау, когда-то было крупным торговым центром. Доктор Фам Ван Триеу из Института археологии отметил важность находки, отметив, что если лодки были традиционными каноэ, то они могут принадлежать к раннему историческому периоду.

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Власти провинции Бакнинь признали культурную ценность этого места. Председатель Народного комитета Вуонг Куок Туан призвал к дальнейшим исследованиям и защитным мерам для обеспечения сохранности этих исторических судов.

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