"Слышат позицию России": США нацелены на восстановление отношений с РФ, — посланник Путина
Администрация президента США Дональда Трампа нацелена на восстановление американо-российских отношений, которые были "прерваны" при каденции Джо Байдена.
Об этом после встречи со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом заявил посланник Путина Кирилл Дмитриев.
"Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений и диалога, который был прерван при администрации Бадена. Многие страны пытаются сорвать диалог. Россия хочет подчеркнуть, что администрация Трампа нацелена на восстановление отношений", — сказал Дмитриев.
По его словам, американцы "слышат позицию России" и готовы к конструктивным решениям, а по прекращению огня в Украине "достигнут значительный прогресс".
Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что американские компании, в частности авиакомпании, готовы вернуться на российский рынок.
"Фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения", — отметил Дмитриев.
Он подчеркнул, что американскому бизнесу позволят зайти только туда, "где это выгодно России" и где это одобрит власть.
В то же время Дмитриев отметил то, что Россия не попала под новые "взаимные пошлины", которые Трамп ввел против других стран.
Напомним, 3 апреля "РБК" сообщило, что российский олигарх Дмитриев ведет переговоры с командой Трампа.
Фокус также писал о том, что представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев поехал в Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.