"Чують позицію Росії": США націлені на відновлення відносин з РФ, — посланець Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа націлена на відновлення американо-російських відносин, які були "перервані" за каденції Джо Байдена.

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Про це після зустрічі зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом заявив посланець Путіна Кирило Дмитрієв.

"Одна з головних тем — відновлення російсько-американських відносин та діалогу, який був перерваний при адміністрації Бадена. Багато країн намагаються зірвати діалог. Росія хоче підкреслити, що адміністрація Трампа націлена на відновлення відносин", — сказав Дмитрієв.

За його словами, американці "чують позицію Росії" й готові до конструктивних рішень, а щодо припинення вогню в Україні "досягнуто значного прогресу".

Крім того, Дмитрієв підкреслив, що американські компанії, зокрема авіакомпанії, готові повернутись на російський ринок.

"Фактично йде активна робота над відновленням прямого авіасполучення", — зазначив Дмитрієв.

Він наголосив, що американському бізнесу дозволять зайти лише туди, "де це вигідно Росії" і де це схвалить влада.

Водночас Дмитрієв відзначив те, що Росія не потрапила під нові "взаємні мита", які Трамп запровадив проти інших країн.

Нагадаємо, 3 квітня "РБК" повідомило, що російський олігарх Дмитрієв веде переговори з командою Трампа.

Фокус також писав про те, що представник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв поїхав до Вашингтона для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.