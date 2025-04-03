Посланець Путіна у Вашингтоні: російський олігарх Дмитрієв веде переговори з командою Трампа

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні та за дорученням президента Володимира Путіна проводить зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа.

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Про це повідомляє "РБК".

"Так, відновлення діалогу — непростий та поступовий процес. Але кожна зустріч, кожна відверта розмова дає змогу рухатися вперед. Реальне розуміння російської позиції відкриває нові можливості для конструктивної взаємодії, зокрема в інвестиційно-економічній сфері", — повідомив він.

Дмитрієв також сказав, що дасть коментарі щодо підсумків своїх зустрічей у Вашингтоні.

США тимчасово зняли санкції з Дмитрієва, щоб видати візу на в'їзд. Держдепартамент не став підтверджувати чи спростовувати цю інформацію: "Візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США", і тому немає можливості для коментарів щодо "окремих візових справ".

Дмитрієв є близьким радником Путіна і в лютому разом з вищими російськими чиновниками відвідав Ер-Ріяд для обговорення припинення війни в Україні. Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля, що адміністрація Трампа привітала як "жест доброї волі".

Напередодні Дмитрієв розповів, що найближчим часом можуть відбутися переговори з бізнесменом, керівником американського департаменту державної ефективності (DOGE) Ілоном Маском.

Нагадаємо, що представник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв поїхав до Вашингтона для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Також Фокус писав про те, що українська та американські сторони нещодавно обговорили новий варіант угоди про корисні копалини. Україна має виплачувати США всі доходи за виділеними напрямками.