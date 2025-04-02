Працював на Пінчука: представник Путіна Дмитрієв їде на переговори до США, деталі, — ЗМІ

Представник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв поїде до Вашингтона для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Ймовірно, зустріч відбудеться вже 2 квітня.

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Про це пише Reuters.

Агентство з посиланням на джерела повідомляє, що Дмитрієв планує зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. За словами джерел, зустріч проведуть уже сьогодні, 2 квітня. Для цього американці навіть зняли санкції з росіянина, пише CNN.

Сам Дмитрієв у відповідь на інформацію про його візит до Штатів відповів, що "це можливо, і поліпшення відносин Росії і США — це саме те, що потрібно світу для довгострокової глобальної безпеки і миру".

Зокрема, візит Кирила Дмитрієва до Вашингтона стане першим із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. А темою розмови стане зміцнення відносин між США та РФ, оскільки вони "прагнуть припинити війну в Україні".

Білий дім і Держдепартамент США не коментували ці новини.

Як пише видання, потрапивши під санкції Заходу через вторгнення в Україну та скориставшись коментарями Трампа про відновлення відносин, Росія прагне повернути міжнародних інвесторів, щоб диверсифікувати свою економіку.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій, якого Путін призначив спеціальним представником з інвестицій та міжнародної економіки.

Політолог Євген Магда сказав, що росіяни відправляють Дмитрієва до США, щоб показати, що вони все ще є договороздатними.

"Кирило Дмитрієв — киянин, з досвідом роботи на Віктора Пінчука. Це дуже цікавий персонаж, який займався цінними паперами. Я навіть памʼятаю, що у структури, яку він очолював ще років 15 тому, був офіс на Подолі. Росіяни намагаються використати його, як політичну не замазану фігуру, яка повинна демонструвати, що Росія може бути хорошою і може робити певні правильні кроки. Дмитрієв має створити для Трампа так ауру угоди. Зокрема, що ось-ось і ми укладемо таку peace deal (мирна угода, — ред.), що просто Трамп не просто увійде в підручники історії, а, не дай боже, до Святого Письма", — зазначив Магда, пише "Еспресо".

Нагадаємо, президент Фінляндії 29 березня запропонував дату перемирʼя між Росією та Україною. На думку Александра Стубба, це має стати Великдень 2025 року.

Також Фокус писав про те, що українська та американські сторони нещодавно обговорили новий варіант угоди про корисні копалини. Україна має виплачувати США всі доходи за виділеними напрямками.