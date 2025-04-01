"Потрібен термін": президент Фінляндії запропонував Трампу дату перемир'я між Україною та РФ (відео)

Президент Фінляндії Александр Стубб поділився деталями своєї розмови з Дональдом Трампом під час гри в гольф 29 березня. На його думку, американський лідер єдиний може бути посередником у переговорах між Києвом і Москвою, а датою початку перемир'я має стати Великдень — 20 квітня.

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Своїм баченням досягнення перемир'я президент Фінляндії після зустрічі з Трампом поділився в інтерв'ю Fox News.

За його словами, зустріч з американським лідером містила два важливі меседжі.

"По-перше, він, імовірно, єдина людина у світі, яка може бути посередником для досягнення миру між Україною та Росією. Чому? Бо Путін поважає і багато в чому боїться Дональда Трампа. По-друге: ми потребуємо перемир'я, і ми потребуємо дати припинення вогню. І ця дата має бути 20 квітня", — сказав фінський політик журналістці.

На його думку, російський диктатор лишається єдиним, хто відтягує припинення вогню, і якщо Кремль не робитиме кроків до завершення війни, його потрібно буде змусити до цього жорсткими санкціями.

"Якщо Путін — а він єдиний, хто не приймає припинення вогню, бо США, Європа та Україна хочуть цього — якщо він не погодиться, ми повинні будемо запровадити колосальні санкції з боку США та Європи", — сказав він.

Крім того, президент Фінляндії про деталі зустрічі з Трампом розповів на пресконференції в Лондоні 30 березня, повідомляв фінський мовник Yle. Він зазначив, що запевнив американського колегу в рішучій підтримці Фінляндією та Європою України в загарбницькій війні Росії. На питання Трампа про те, чи можна довіряти Путіну, фінський лідер, за його словами, відповів, що "не може" цього робити.

Він зазначив, що запропонував дату ймовірного перемир'я — 20 квітня.

"Чому 20 квітня? Тому що потрібен термін. Бо це Великдень. І тому, що це близько трьох місяців перебування Трампа на посаді", — пояснив Александр Стубб.

Президент Фінляндії розповів Зеленському деталі зустрічі

Володимир Зеленський також прокоментував зустріч американського та фінського колег. Президент Фінляндії розповів Зеленському в телефонній розмові деталі бесіди, а український лідер своєю чергою запевнив, що Київ готовий максимально швидко та змістовно працювати з партнерами для наближення миру.

"Зараз Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше. Путін грає в ту саму гру, що й завжди, починаючи з 2014 року. Це небезпечно для всіх. І на це повинна бути відповідна реакція США, Європи та всіх наших партнерів у світі, які прагнуть миру", — зазначив Зеленський.

Що президент Фінляндії казав про перемир'я між Україною та РФ

Фінський лідер 15 березня висловлював переконання, що РФ просто "тягне час" і не хоче досягнути припинення вогню в російсько-українській війні. Президент Фінляндії зазначав, що Кремль не відмовився від свого бажання знищити незалежність і суверенітет України та зруйнувати її територіальну цілісність.

31 січня президент Фінляндії Александр Стубб зазначав, що перемир'я між Україною та РФ, на його думку, вдасться досягнути не раніше, ніж за 3 місяці. Також він зазначав, що Путіна потрібно примушувати до переговорів, а не схиляти до них.