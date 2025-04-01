"Працює над повним припиненням вогню": Трамп відреагував на ідею створення "тимчасової адміністрації" в Україні

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація обізнані з ідеєю очільника Кремля Володимира Путіна щодо створення "тимчасової адміністрації" в Україні: у Білому домі кажуть, що Трамп таку ідею "не оцінив". Водночас він незадоволений як президентом України Володимиром Зеленським, так і Путіним.

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Про ставлення президента США до нових ідей Путіна щодо України розповіла прессекретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс під час брифінгу 31 березня.

"Так, ми знаємо, що Росія висловила пропозицію про тимчасову адміністрацію в Україні, але її не підтримав президент Трамп", — зазначила вона.

Брюс додала, що Україна є конституційною демократією, тому такі питання визначають український народ та Конституція.

Також прессекретарка відомства повідомила, що у Білому домі продовжують працювати над досягненням миру в Україні. Вона розповіла, що Дональд Трамп працює над "повним припиненням" вогню та завершенням російсько-української війни, і зазначила, що Білий дім надалі продовжує працювати з російською та українською сторонами задля розв'язання конфлікту.

"Ми працюємо з Росією та Україною і зобов'язані продовжувати наші зусилля, щоб посадити їх за стіл переговорів", — зазначила Брюс.

При цьому, за словами прессекретарки відомства, ціллю Білого дому залишається "остаточне" і "тривале" врегулювання війни.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт 31 березня заявила, що Трамп незадоволений коментарями від лідерів обох сторін конфлікту.

Нові ідеї Кремля щодо України

Путін заявляв про необхідність проведення "демократичних виборів" в Україні та висловлював ідею щодо тимчасового управління Україною під егідою ООН, аби забезпечити таку можливість. За його словами, таке рішення потрібне, аби привести до влади у Києві "дієздатний" уряд, який би "мав довіру народу". Тільки за таких умов очільник Кремля хоче "починати переговори" про мирну угоду.

Також серед нових ідей Путіна щодо України — залучити для "українського врегулювання" Північну Корею, яку Росія вважає своїм "партнером".

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, чому Володимир Путін вимагає встановлення "тимчасової влади" в Україні, і що на це може сказати президент США. Про це стало відомо 28 березня.

В Офісі президента України також відреагували на пропозицію Путіна щодо встановлення "тимчасової влади" під егідою ООН. Там порадили йому "ковтнути пігулок". Такі заяви пролунали 28 березня.