"Работает над полным прекращением огня": Трамп отреагировал на идею создания "временной администрации" в Украине

Президент США Дональд Трамп и его администрация знакомы с идеей главы Кремля Владимира Путина о создании "временной администрации" в Украине: в Белом доме говорят, что Трамп такую идею "не оценил". В то же время он недоволен как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и Путиным.

Related video

Об отношении президента США к новым идеям Путина по Украине рассказала пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс во время брифинга 31 марта.

"Да, мы знаем, что Россия высказала предложение о временной администрации в Украине, но ее не поддержал президент Трамп", — отметила она.

Брюс добавила, что Украина является конституционной демократией, поэтому такие вопросы определяют украинский народ и Конституция.

Также пресс-секретарь ведомства сообщила, что в Белом доме продолжают работать над достижением мира в Украине. Она рассказала, что Дональд Трамп работает над "полным прекращением" огня и завершением российско-украинской войны, и отметила, что Белый дом в дальнейшем продолжает работать с российской и украинской сторонами для решения конфликта.

"Мы работаем с Россией и Украиной и обязаны продолжать наши усилия, чтобы посадить их за стол переговоров", — отметила Брюс.

При этом, по словам пресс-секретаря ведомства, целью Белого дома остается "окончательное" и "длительное" урегулирование войны.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 31 марта заявила, что Трамп недоволен комментариями от лидеров обеих сторон конфликта.

Новые идеи Кремля в отношении Украины

Путин заявлял о необходимости проведения "демократических выборов" в Украине и высказывал идею о временном управлении Украиной под эгидой ООН, чтобы обеспечить такую возможность. По его словам, такое решение нужно, чтобы привести к власти в Киеве "дееспособное" правительство, которое бы "имело доверие народа". Только при таких условиях глава Кремля хочет "начинать переговоры" о мирном соглашении.

Также среди новых идей Путина по Украине — привлечь для "украинского урегулирования" Северную Корею, которую Россия считает своим "партнером".

Напомним, ранее Фокус узнавал, почему Владимир Путин требует установления "временной власти" в Украине, и что на это может сказать президент США. Об этом стало известно 28 марта.

В Офисе президента Украины также отреагировали на предложение Путина об установлении "временной власти" под эгидой ООН. Там посоветовали ему "глотнуть таблеток". Такие заявления прозвучали 28 марта.