"Стоит глотнуть таблеток": у Зеленского посоветовали Путину запустить мозговую активность

Это стало ответом Офиса президента на заявления российского лидера о том, что Украину нужно отдать во временное управление под эгидой ООН на время выборов.

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Президенту России Владимиру Путину следует выпить таблеток для запуска мозговой активности, если он до сих пор не понимает с кем нужно сотрудничать, чтобы завершить российско-украинскую войну. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно сотрудничать, чтобы серьезно продвинуться в направлении прекращения этой войны, возможно, ему стоит просто глотнуть таблеток, чтобы запустить мозговую активность — если такие таблетки еще имеют на него какое-то влияние", — написал Литвин.

Он также подчеркнул, что за последние 24 часа было подтверждено по меньшей мере два российских удара, которые нанесли ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

"И это еще не имея полных отчетов за день. И предотвращение дальнейших подобных атак — это то, за что отвечают наши партнеры", — подчеркнул Литвин.

Пост Литвина Фото: Скриншот

Отметим, что такой ответ Офиса президента прозвучал на фоне заявлений Путина о том, что Украину нужно отдать во временное управление под эгидой ООН на время проведения выборов.

По мнению Путина, нынешние гражданские органы власти в Украине не являются законными, поскольку не было выборов президента.

"России непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку завтра придут другие руководители", — отметил Путин.

По его словам, с новоизбранным руководством Украины можно будет подписывать "легитимные документы", которые будут "надежными" и признанными во всем мире.

Напомним, 27 марта Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится к весеннему наступлению и планирует пойти на Сумщину и Харьковщину.

26 марта издание The Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что первое соглашение о прекращении огня будет иметь ограниченное влияние на войну и даст России гораздо больше, чем Украине.