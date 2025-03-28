"Привести к власти дееспособное правительство": Путин захотел отдать Украину во временное управление ООН
Путин заявил, что Северная Корея также является партнером, с которым Россия готова работать для "украинского урегулирования".
Президент России Владимир Путин предложил ввести временное управление Украиной под эгидой ООН, чтобы провести выборы. Об этом Путин заявил во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", пишет Astra.
"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", — сказал Путин.
Он уточнил, что с новоизбранным руководством можно будет подписывать "легитимные документы", которые будут "надежными" и признанными во всем мире.
Российский лидер также назвал Северную Корею "партнером", с которым Россия готова работать для "украинского урегулирования".
По словам Путина, пока РФ не понимает с кем можно подписывать какие-то документы в Украине, поскольку завтра к руководству государством могут "прийти другие руководители", а нынешние гражданские органы власти в Украине не являются законными, поскольку не было выборов президента.
Кроме того, Путин назвал проблемой "Азов", который якобы "приобретает фактическую власть" в Украине.
Напомним, 27 марта Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится к весеннему наступлению и планирует пойти на Сумщину и Харьковщину.
26 марта издание The Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что первое соглашение о прекращении огня будет иметь ограниченное влияние на войну и даст России гораздо больше, чем Украине.