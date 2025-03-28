"Варто ковтнути пігулок": у Зеленського порадили Путіну запустити мозкову активність

Це стало відповіддю Офісу президента на заяви російського лідера про те, що Україну потрібно віддати у тимчасове управління під егідою ООН на час виборів.

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Президенту Росії Володимиру Путіну слід випити пігулок для запуску мозкової активності, якщо він досі не розуміє з ким потрібно співпрацювати, щоб завершити російсько-українську війну. Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно співпрацювати, щоб серйозно просунутися в напрямку припинення цієї війни, можливо, йому варто просто ковтнути пігулок, щоб запустити мозкову активність — якщо такі пігулки ще мають на нього якийсь вплив", — написав Литвин.

Він також підкреслив, що за останні 24 години було підтверджено щонайменше два російські удари, які завдали шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

"І це ще не маючи повних звітів за день. І запобігання подальшим подібним атакам — це те, за що відповідають наші партнери", — наголосив Литвин.

Пост Литвина Фото: Скриншот

Зазначимо, що така відповідь Офісу президента пролунала на тлі заяв Путіна про те, що Україну потрібно віддати у тимчасове управління під егідою ООН на час проведення виборів.

На думку Путіна, нинішні цивільні органи влади в Україні не є законними, оскільки не було виборів президента.

"Росії незрозуміло, з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники", — зазначив Путін.

За його словами, з новообраним керівництвом України можна буде підписувати "легітимні документи", які будуть "надійними" та визнаними у всьому світі.

Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу та планує піти на Сумщину та Харківщину.

26 березня видання The Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що перша угода про припинення вогню матиме обмежений вплив на війну і дасть Росії набагато більше, ніж Україні.