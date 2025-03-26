Велика перемога Путіна: що Росія попросила в обмін на тишу у Чорному морі, — The Times

За даними ЗМІ, обидві частини домовленостей про перемир’я підуть на користь Росії. Питання ж української вигоди — значно суперечливіше.

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Перша угода про припинення вогню матиме обмежений вплив на війну і дасть Росії набагато більше, ніж Україні. Про це йдеться у матеріалі The Times від 25 березня.

У Білому домі заявили про досягнення угоди про припинення вогню у Чорному морі, що забезпечить безпечне судноплавство в акваторії. Однак насправді там не відбувалось значних боїв ще з 2023 року, коли українські дрони змусили Чорноморський флот РФ тікати. Мало того, Україні вже вдалося відновити експорт зерна, тож таке перемир’я, ймовірно, скоріше піде на користь ворогу.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко наголосив, що Україна досить успішно забезпечує безпеку свого зернового коридору. Росія ж атакує порти в Одесі й Миколаєві, про що в угоді — жодного слова. Політик також звинуватив США у тому, що від РФ не домоглися поступок в обмін на допомогу у відновленні експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

Друга частина угоди — про припинення ударів по об’єктах енергетики. У виданні припустили, що це позбавить Україну відключень світла, адже енергосистема страждає від терору не перший рік. Водночас ЗСУ атакували у РФ НПЗ, завдаючи шкоди її здатності фінансувати військову машину. За прогнозом видання, припинення цих ударів стане стимулом для Москви, яка хоче закріпити перевагу на фронті.

В обмін на режим тиші у морі Кремль заходів послаблення санкцій проти "Россельхозбанку" та інших фінансових установ, які займаються торгівлею продовольством і добривами. Окрім того, у РФ заявили, що їх знову мають під’єднати до глобальної платіжної системи Swift.

Зазначається, що таки поступки розглядатимуть як велику перемогу президента Росії Володимира Путіна й може створити прецедент для подальшого зняття санкцій. Вашингтон заявив, що розширить доступ РФ до міжнародних платіжних систем, не згадавши назву Swift.

У самій країні-агресорці теж не відчувають готовності до миру. У ворожому МЗС закликали не чекати "прориву" у мирному процесі, а речник Кремля Дмитро Пєсков назвав помилковою думку, що в Україні скоро затихнуть бої. Окрім того, попри величезні втрати ЗС РФ, російська риторика не змінилась. Цього тижня міністр Сергій Лавров згадував про "денацифікацію" України, підтримуючи наратив Путіна. Коли ж у Саудівській Аравії розпочалися перемовини, Росія запустила ракети по Сумах, поранивши 88 осіб, 17 з них — діти.

Російський дипломат заявив росЗМІ, що час нині на боці Москви і його намагаються використати "максимально ефективно". Інший неназваний чиновник розповів, що делегації було наказано "прискіпуватися до кожної коми" на переговорах у Саудівській Аравії.

Окрім того, залишається невизначеною досі тисяч викрадених Росією дітей, а також військовополонених і цивільних, яких утримують у в’язницях. У США лише заявляли про відданість справі повернення їх додому. Однак Лещенко підкреслив, що тут одного бажання — недостатньо.

Нагадаємо, аналітики In Factum підрахували, яких збитків Україна завдала російській економіці завдяки атакам БПЛА по НПЗ.

У ГУР 26 березня проінформували, що за 2024 рік РФ збільшила імпорт китайського обладнання для потреб оборонної промисловості. До цього, як пояснили у розвідці, призвело посилення західних санкцій.