Енергетичне перемир'я між Україною і РФ: у Зеленського розповіли, чи виконує Путін обіцянку

У ЗМІ повідомили, що після домовленості про припинення ударів по енергооб’єктах таких атак дійсно не завдавали. Однак радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію.

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Після переговорів президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним 19 березня ворожі дрони й ракети дійсно не атакували енергетичні об’єкти в Україні. Про це з посиланням на джерело у військових колах повідомили в "РБК-Україна".

"Виглядає поки все так, що росіяни майже тиждень не цілили в енергетику. З дня 19 березня таких ударів не фіксувалось. Подивимось, як воно буде далі, адже поки це ніде і ніяк не прописано", — заявив неназваний співрозмовник.

Зазначається, що після згоди президента Володимира Зеленського на перемир’я в обстрілах енергетики Україна також не завдавала відповідних ударів. Журналісти також не знайшли публічних згадок від вірогідних джерел про ураження енергооб’єктів як у Росії, так і в Україні.

Однак тривають нічні атаки сотнями "Шахедів". За даними видання, останнього тижня дрони були націлені на військові об'єкти, аеродроми, залізницю та ВПК.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин 25 березня у соцмережі X розкрив деталі, як насправді РФ дотримується домовленостей.

"Москва — місто, побудоване на брехні, і це нікого в Україні не дивує", — підкреслив він.

Політик нагадав, що Москва заявляла про припинення вогню по енергооб’єктах вже з 18 березня. Так ворог підтримував фальшиву історію про наказ Путіна припинити атаки, намагаючись залишатись послідовним у своїй брехні й пропаганді.

Реальність, зі слів, Литвина така: з 18 березня ЗС РФ продовжують бити по об’єктах української енергетики бомбами й ударними БПЛА. Вже було зафіксовано 8 підтверджених влучань. Окрім того, сили ППО щоночі збивають майже сотню дронів.

"І багато з них, скоріш за все, мали на меті інші енергетичні об'єкти. Якби не наші захисники, влучень могло б бути набагато більше", — зауважив радник.

Він наголосив, що росіяни брешуть навіть тоді, коли правда очевидна. Усі ворожі заяви на обіцянки потрібно повторно перевіряти, і ця частина роботи — на партнерах України. Литвин висловив подяку усім, хто допомагає.

У коментарях він уточнив, що у випадку порушення домовленостей з боку РФ Україна відповідає на удари.

Дмитро Литвин про відповідь України Фото: Скриншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував припущення, що Росія свідомо затягує мирні переговори щодо України.

На порталі президента РФ Володимира Путіна опублікували список енергетичних об’єктів, по яких не можна бити під час перемир’я. Першими ворог вказав нафтопереробні заводи та нафтові сховища.