Я сам робив так: Трамп пояснив, чому Путін затягує час у питанні перемир'я в Україні

Президент США зазначив, що обидві країни втрачають в середньому по 2 500 солдат щотижня.

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На думку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, очільник Російської Федерації Володимир Путін зволікає з укладенням угоди про припинення вогню. Про це пише Newsmax.

"Я не знаю. Я маю на увазі, що дам вам знати в певний момент. Але я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони затягують час", — зазначив керівник США.

Дональд Трамп додав, що подібним чином і сам робив багато років у бізнесі. Така стратегія ставала в пригоді, коли він не хотів підписувати контракт, однак при цьому планував "залишатись в грі".

Він також переконаний, що лідер України Володимир Зеленський також хоче закінчити війну в Україні "на цьому етапі".

"Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", — сказав американський президент.

Дональд Трамп додав, що українська та російська армії втрачають в середньому 2 500 солдатів щотижня. Він розповів, що бачив фотографії з поля бою.

"Повсюди руки, ноги й голови розкидані по всьому полю. Озброєння просто абсурдне. Зараз багато говорять за безпілотники. І я просто хочу, щоб це припинилося", — додав він.

Нагадаємо, що 25 березня Володимир Зеленський повідомив про домовленості з РФ та США щодо перемир'я на російсько-українській війні. Зі слів українського президента, є чіткі домовленості по чотирьох пунктах.

При цьому у РФ заявили, що перемир'я в Чорному морі почне діяти після зняття санкцій з "Россільгоспбанку" та інших російських фінансових організацій, залучених до операцій з міжнародної торгівлі продовольством. У своїй заяві Росія також підтвердила інформацію щодо припинення ударів по об’єктах української енергетики на 30 діб, однак, за інформацією РФ, перемир'я почалось з 18 березня.