Я сам делал так: Трамп объяснил, почему Путин затягивает время в вопросе перемирия в Украине

Президент США отметил, что обе страны теряют в среднем по 2 500 солдат еженедельно.

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По мнению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, глава Российской Федерации Владимир Путин медлит с заключением соглашения о прекращении огня. Об этом пишет Newsmax.

"Я не знаю. Я имею в виду, что дам вам знать в определенный момент. Но я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они затягивают время", — отметил руководитель США.

Дональд Трамп добавил, что подобным образом и сам делал много лет в бизнесе. Такая стратегия пригодилась, когда он не хотел подписывать контракт, однако при этом планировал "оставаться в игре".

Он также убежден, что лидер Украины Владимир Зеленский также хочет закончить войну в Украине "на этом этапе".

"Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе", — сказал американский президент.

Дональд Трамп добавил, что украинская и российская армии теряют в среднем 2 500 солдат еженедельно. Он рассказал, что видел фотографии с поля боя.

"Повсюду руки, ноги и головы разбросаны по всему полю. Вооружение просто абсурдное. Сейчас много говорят о беспилотниках. И я просто хочу, чтобы это прекратилось", — добавил он.

Напомним, что 25 марта Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с РФ и США о перемирии на российско-украинской войне. По словам украинского президента, есть четкие договоренности по четырем пунктам.

При этом в РФ заявили, что перемирие в Черном море начнет действовать после снятия санкций с "Россельхозбанка" и других российских финансовых организаций, вовлеченных в операции по международной торговле продовольствием. В своем заявлении Россия также подтвердила информацию о прекращении ударов по объектам украинской энергетики на 30 суток, однако, по информации РФ, перемирие началось с 18 марта.