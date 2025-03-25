Перемирие в море и в энергетике: Зеленский объявил о договоренностях с РФ и США (видео)

Украина договорилась о перемирии на российско-украинской войне, сообщил президент Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о перемирии на российско-украинской войне. Есть соглашение о паузе в ударах на море и по объектам энергетики. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале офиса президента.

По словам украинского президента, есть четкие договоренности по четырем пунктам, но отличается позиция Киева и Москвы по пятому пункту (так называемому стейтменту). Что касается начала перемирия, то оно начнется после публичного выступления Вашингтона.

"Когда Вашингтон выйдет с двумя стейтментами, то тишина на воде и по энергетике должна заработать, по их мнению", — сообщил Зеленский, отметив, что все зависит от команд военным.

30-дневное перемирие — заявление Зеленского 25 марта

30-дневное перемирие — детали

Условия перемирия на российско-украинской войне:

тишина на Черном море — то есть отсутствие ударов по гражданским судам и по портовой инфраструктуре; отсутствие ударов по энергетике РФ и Украины. Киев передаст США список объектов, по которым россиянам нельзя стрелять; налаживается система мониторинга, которым могут заниматься Турция, Саудовская Аравия и др; дальнейшая работа над достижением "стабильного мира". Данный пункт внесен США, отметил Зеленский.

Пятый пункт имеет разные версии:

для Украины — речь идет об обмене пленными военными и гражданскими, а также возвращении похищенных детей;

для РФ — отмена некоторых ограничений по торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

Заявление РФ о перемирии

Кремль объявил о собственном видении условий перемирия на российско-украинской войне, написало росСМИ "РИА Новости" в Telegram-канале. Кремль уточнил, что первые два пункта по "тишине" в море и в энергетике вступят в действие только после отмены санкций против "Россельхозбанка" и подключения его к системе SWIFT. Россияне также указали, что для них энергетическое перемирие, оказывается, началось с 18 марта. Москва объяснила, что думает над тем, как будут "выходить из договоренностей", если кто-то нарушит перемирие.

Отметим, 25 марта в Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины относительно режима тишины. Перед этим состоялся 12-часовой раунд переговоров американцев с делегацией РФ, а ранее — общение делегаций США и Украины. Фокус писал о людях, которых Кремль делегировал на переговоры: это сенатор Госдумы, в прошлом работавший в МИД РФ, и генерал разведки, попавший в немилость после провала спецопераций по подготовке вторжения.

Напоминаем, 24 марта издание The Financial Times рассказало о тревогах Румынии и Болгарии относительно перемирия на Черном море.