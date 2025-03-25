Полное прекращение огня и соглашение с США: стала известна позиция Украины

Украинский посол в США отмечает, что Киев полностью поддерживает идею остановки боевых действий с Россией и имеет целью как можно быстрее завершить заключение договора о ресурсах.

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Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина полностью поддерживает инициативу о полном прекращении огня с Россией и стремится завершить переговоры по соглашению с США о ресурсах. Об этом 25 марта написал Bloomberg.

Маркарова подчеркнула, что Украина "поддерживает это всем сердцем". Однако, по ее словам, "для танца нужны двое".

"Нам нужно, чтобы Россия на это согласилась", — сказала Оксана Маркарова.

Посол Украины в Сша также прокомментировала возможное соглашение по редкоземельным ресурсам между Украиной и США, отметив, что команды обеих стран работают над его быстрым завершением. Официальный Киев подчеркнул свою готовность завершить сделку. В то же время Трамп упомянул о передаче украинских атомных электростанций в американское владение, утверждая, что это может обеспечить их защиту.

Маркарова охарактеризовала энергетику как национальную силу, подчеркнув, что это также касается сельскохозяйственного производства, инфраструктуры и оборонных технологий. Она уверена, что существует много отраслей, в которых Украина и США могут успешно сотрудничать.

"Нам бы очень хотелось больше сотрудничать с США, конечно, с европейскими партнерами и другими. Мы можем многое сделать с американскими компаниями", — резюмировала она.

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между Украиной и американской стороной по редкоземельным металлам.

Также Фокус писал о том, что Белый дом намерен заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, который в этом году совпадает с Пасхой, однако признает, что этот срок может быть изменен.