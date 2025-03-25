Повне припинення вогню та угода з США: стала відома позиція України

Український посол у США зазначає, що Київ повністю підтримує ідею зупинення бойових дій з Росією та має на меті якнайшвидше завершити укладання договору щодо ресурсів.

Related video

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна повністю підтримує ініціативу про повне припинення вогню з Росією і прагне завершити переговори щодо угоди зі США про ресурси. Про це 25 березня написав Bloomberg.

Маркарова наголосила, що Україна "підтримує це всім серцем". Проте, за її словами, "для танцю потрібні двоє".

"Нам потрібно, щоб Росія на це погодилася", — сказала Оксана Маркарова.

Посол України в Сша також прокоментувала можливу угоду щодо рідкісноземельних ресурсів між Україною та США, зазначивши, що команди обох країн працюють над її швидким завершенням. Офіційний Київ підкреслив свою готовність завершити угоду. Водночас Трамп згадав про передачу українських атомних електростанцій в американське володіння, стверджуючи, що це може забезпечити їхній захист.

Маркарова охарактеризувала енергетику як національну силу, підкресливши, що це також стосується сільськогосподарського виробництва, інфраструктури та оборонних технологій. Вона впевнена, що існує багато галузей, в яких Україна та США можуть успішно співпрацювати.

"Нам би дуже хотілося більше співпрацювати зі США, звичайно, з європейськими партнерами та іншими. Ми можемо багато зробити з американськими компаніями", — резюмувала вона.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп оголосив про укладення угоди між Україною та американською стороною щодо рідкісноземельних металів.

Також Фокус писав про те, що Білий дім має намір укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, який цього року співпадає з Великоднем.Однак визнає, що цей термін може бути змінений.