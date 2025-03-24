Електростанції та території: Трамп оголосив про завершення угоди щодо металів, — ЗМІ

Підписання документів відбудеться найближчим часом. Зокрема, президент США додав, що партнери вже обговорюють питання територій та електростанцій.

Related video

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна та американська сторона уклали угоду про рідкісноземельні метали. Про це повідомляє Clash Report 24 березня.

"Ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. Ми підпишемо її незабаром", — зазначив Трамп.

Втім, офіційно українська та американська сторони поки не коментували цю інформацію.

Зокрема, президент США додав, що партнери обговорють питання територій та можливість для американських компаній володіти українськими електростанціями, пише Reuters.

"Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про володіння електростанціями", — сказав Дональд Трамп.

Фото: Скріншот

Раніше президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду щодо рідкісноземельних металів із США.

Глава держави у лютому 2025 наголосив, що головне в цьому документі — гарантії безпеки.

"Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів. Тому я і сказав, що цей документ не готовий. Там немає слова про гарантії безпеки. Я захищаю Україну, я не можу продавати нашу державу", — зазначив Зеленський.

За словами українського президента, наша сторона готова поділитися ресурсами, але їй потрібні гарантії безпеки.

"Давайте говорити про мінерали, ресурси. Ви добуваєте, ми ділимося. Але зупиніть цю війну, змусьте Путіна", — сказав Зеленський 23 лютого.

Нагадаємо, ЄС не пропонував Україні угоду щодо корисних копалин.

Також Фокус писав про текст угоди щодо рідкісноземельних металів між США та Україною.