ЗМІ оприлюднили повний текст угоди України та США щодо корисних копалин (фото)

Відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" Верховна Рада згодом повинна ратифікувати угоду. Підписантами документу, ймовірно, будуть міністри фінансів України та США Юлія Свириденко та Скотт Бессент.

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Українські журналісти розкрили повний текст угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Вона міститиме пункт про гарантії безпеки. Про це пише "Європейська правда".

Українська та американська сторони повинні створити спільний Інвестиційний фонд відбудови, яким управлятимуть як США, так і Україна. Документ передбачає, що жоден з його учасників не буде продавати, передавати або іншим чином відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди з іншою стороною.

Український уряд вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації природних активів, що є в державній власності України. Це, наприклад, родовища корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу. Майбутні джерела надходжень НЕ включають теперішні джерела надходжень, які вже входять до складу загальних доходів бюджету України.

Разом з цим фонд може зараховувати або повертати уряду України фактичні витрати, понесені за новоствореними проєктами, від яких фонд отримує доходи.

Внески повинні реінвестуватися принаймні раз на рік в Україні з метою сприяння безпеці, захисту та процвітанню країни. Про це йтиметься в додатковій угоді.

Підписантами цієї угоди будуть міністри фінансів України та США Юлія Свириденко та Скотт Бессент. Втім, це може ще змінитися.

За словами угоди, американський народ бажає інвестувати разом з українцями у вільну, суверенну та безпечну Україну, а США та Україна прагнуть тривалого миру в Україні та тривалого партнерства між двома народами та урядами.

Зокрема, у документі визнали, що Україна зробила внесок у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Уряд США буде підтримувати довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічно процвітаючої України. Подальші внески можуть складатися з коштів, фінансових інструментів та інших матеріальних і нематеріальних активів, критично важливих для відбудови України.

Інвестиційний процес Фонду буде розроблений таким чином, щоб інвестувати в проєкти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку, обробки і монетизації всіх державних і приватних активів.

Гарантії безпеки від США

Американсько-американська угода включатиме належні гарантії безпеки. Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій.

Відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" Верховна Рада повинна ратифікувати угоду.

Нагадаємо, ЄС не пропонував Україні угоду щодо корисних копалин.

Т﻿акож Фокус писав про коментар Володимира Зеленського щодо угоди із США.