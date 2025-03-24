Электростанции и территории: Трамп объявил о завершении сделки по металлам, — СМИ

Подписание документов состоится в ближайшее время. В частности, президент США добавил, что партнеры уже обсуждают вопросы территорий и электростанций.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина и американская сторона заключили соглашение о редкоземельных металлах. Об этом сообщает Clash Report 24 марта.

"Мы заключили соглашение по редкоземельным металлам. Мы подпишем его вскоре", — отметил Трамп.

Впрочем, официально украинская и американская стороны пока не комментировали эту информацию.

В частности, президент США добавил, что партнеры обсуждают вопросы территорий и возможность для американских компаний владеть украинскими электростанциями, пишет Reuters.

"Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о владении электростанциями", — сказал Дональд Трамп.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение по редкоземельным металлам с США.

Глава государства в феврале 2025 года подчеркнул, что главное в этом документе — гарантии безопасности.

"Я с уважением отношусь к Соединенным Штатам. Поэтому я и сказал, что этот документ не готов. Там нет слова о гарантиях безопасности. Я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство", — отметил Зеленский.

По словам украинского президента, наша сторона готова поделиться ресурсами, но ей нужны гарантии безопасности.

"Давайте говорить о минералах, ресурсах. Вы добываете, мы делимся. Но остановите эту войну, заставьте Путина", — сказал Зеленский 23 февраля.

Напомним, ЕС не предлагал Украине соглашение по полезным ископаемым.

Также Фокус писал о тексте соглашения по редкоземельным металлам между США и Украиной.