Электростанции и территории: Трамп объявил о завершении сделки по металлам, — СМИ
Подписание документов состоится в ближайшее время. В частности, президент США добавил, что партнеры уже обсуждают вопросы территорий и электростанций.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина и американская сторона заключили соглашение о редкоземельных металлах. Об этом сообщает Clash Report 24 марта.
"Мы заключили соглашение по редкоземельным металлам. Мы подпишем его вскоре", — отметил Трамп.
Впрочем, официально украинская и американская стороны пока не комментировали эту информацию.
В частности, президент США добавил, что партнеры обсуждают вопросы территорий и возможность для американских компаний владеть украинскими электростанциями, пишет Reuters.
"Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о владении электростанциями", — сказал Дональд Трамп.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение по редкоземельным металлам с США.
Глава государства в феврале 2025 года подчеркнул, что главное в этом документе — гарантии безопасности.
"Я с уважением отношусь к Соединенным Штатам. Поэтому я и сказал, что этот документ не готов. Там нет слова о гарантиях безопасности. Я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство", — отметил Зеленский.
По словам украинского президента, наша сторона готова поделиться ресурсами, но ей нужны гарантии безопасности.
"Давайте говорить о минералах, ресурсах. Вы добываете, мы делимся. Но остановите эту войну, заставьте Путина", — сказал Зеленский 23 февраля.
Напомним, ЕС не предлагал Украине соглашение по полезным ископаемым.
Также Фокус писал о тексте соглашения по редкоземельным металлам между США и Украиной.