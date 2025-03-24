Широке перемир'я до Великодня: що означає сценарій Трампа і які ризики несе для України

Попри зволікання Кремля, Сполучені Штати все ще сподіваються, що широке перемир’я у російсько-українській війні може бути досягнуте протягом декількох тижнів, повідомляє Bloomberg. Наскільки реалістичним є відповідний сценарій і які підводні камені має, з’ясовував Фокус.

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Bloomberg повідомляє про те, що Білий дім прагне укласти угоду про перемир’я до 20 квітня, на яке цього річ припадає Великдень, але визнає, що цей графік може бути порушений, враховуючи великі розбіжності між позиціями Києва та Москви. Про це агентству розповіли знайомі з планами адміністрації Трампа джерела.

Москва висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї Україні — позицію, яку Київ і його союзники відкинули, зауважує Bloomberg, резюмуючи: "Європейські посадовці побоюються, що прагнення Трампа до швидкого дипломатичного тріумфу призведе до того, що він пожертвує інтересами України, погодившись на умови, які зроблять її вразливою до майбутніх російських атак. Вони (єврочиновники – ред.) стверджують, що Путін тягне час, щоб отримати більше поступок від Трампа і більше успіхів на полі бою".

Білий дім прагне укласти угоду про перемир"я до 20 квітня, на яке цього річ припадає Великдень Фото: Getty Images Путін тягне час, щоб отримати більше поступок від Трампа і більше успіхів на полі бою Фото: Getty Images

Зі свого боку видання The Telegraph, зазначаючи, що Путін руйнує надії Трампа на швидке перемир’я, наголошує: "Джерела, близькі до Трампа, повідомили, що він готовий чекати правильної угоди, але деякі сказали, що він починає дуже злитися через ракетні і безпілотні атаки, які тривають, незважаючи на обіцянки обох сторін про мініперемир’я. Трамп буде надзвичайно розчарований, якщо Україна та Росія продовжать бомбардувати інфраструктуру та енергетику, сказав співрозмовник".

Поряд з тим, наголошує The Telegraph, інші близькі до президента США люди запевняють, що температура у Білому домі залишається спокійною і що потрібно "довіряти процесу".

Якого перемир’я Трамп намагається досягти до Великодня

Так зване пасхальне перемир’я, якщо воно буде досягнуто без додаткових умов, які повсякчас висуває РФ, в цілому є вигідним і для України, і для Росії, вважає політолог Ігор Петренко. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт підкреслив: "Питання наразі полягає в тому, чи реалістично досягти такого перемир’я до Великодня, адже ніякого прогресу на цьому шляху поки що не спостерігається. В той час, як Україна стоїть на конструктивних засадах, Путін грає свою підступну гру, лавірує, затягуючи час. Якщо Сполучені Штати застосують до Москви не лише метод пряника, а й батога, процес врегулювання пришвидшиться, але станом на сьогодні Білий дім усіляко заграє з Кремлем, уникаючи конкретики. До речі, так і не почули ми жодної, скажімо так, проривної конкретики або й навіть обнадійливої інформації за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегацій України та США у неділю, 23 березня".

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Максимум, якого можливо досягти до Великодня, прогнозує експерт – вихід на угоду про взаємне не нанесення ударів по об’єктам інфраструктури. "Але, знову ж таки, навіть якщо говорити про інфраструктурний кейс, є питання верифікації, тощо. Якщо буде складено чіткий список об’єктів – це окей. А якщо формулювання буде загальне, мовляв, сторони не битимуть по об’єктам інфраструктури, це вже з категорії казок діда Панаса, бо для російських чиновників та військових навіть українські дитсадки і школи є "військовими об’єктами". Тому, питання до американців: а ми як це будемо інтерпретувати – вірити як зараз на слово росіянам? Ну, це так не працює", — зазначає Ігор Петренко.

У разі, якщо буде складено чіткий список об’єктів, на які заборонено наносити удари, переконаний політолог, паралельно має бути узгоджений перелік конкретних дій, які будуть застосовані тими ж США по відношенню до сторони, що порушить досягнуті домовленості. "Сполучені Штати володіють технічними засобами, які дозволяють чітко відслідковувати, коли і як наносилися ті чи інші удари. Тому питання лише в тому, чи буде Вашингтон дійсно незалежним арбітром, чи все ж таки свідомо закриватиме очі на деякі моменти. Слід розуміти, що для Трампа важливе не лише інфраструктурне перемир’я, а й повне припинення вогню. До Великодня досягти цієї мети нереально, а у разі її досягнення у подальшому, Трамп може "вмити руки" від процесу врегулювання, перекинувши цей "гарячий каштан" європейцям", — підсумовує Ігор Петренко.

Чому Трамп застосовує до Путіна механізм лояльності

Своєю чергою політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "На мій погляд, ймовірність реалізації сценарію саме широкого перемир’я до 20 квітня, тобто до Великодня, є невисокою. З більшою ймовірністю Трамп зможе домовитися про перемир’я, наприклад, на морі або добитися табу на удари по об’єктам критичної чи енергетичної інфраструктури. А ось щодо перемир’я на землі є дуже і дуже багато запитань. Якщо про перемир’я на землі й вдасться домовитися в окреслені терміни, воно проіснує буквально декілька днів, потім буде порушено і усю провину Трамп намагатиметься звалити на Україну".

Зауваживши, що Білий дім наразі обрав механізм лояльності по відношенню до Російської Федерації, експерт констатував: "Попри наявність санкційних та інших механізмів тиску на Кремль, Трамп все ще вважає, що здатен так чи інакше переконати Путіна "по-хорошому". Мені видається, що це примарна надія, але поки що президент США від неї не поспішає відмовлятися. Я думаю, що ця ідея на фоні переговорів у Саудівській Аравії, щонайменше кілька тижнів буде домінувати в американському істеблішменті. Втім дещо згодом, коли американці врешті-решт зрозуміють, що росіяни маніпулюють і відверто їх обманюють, ситуація зміниться. Але навряд чи це відбудеться до 20 квітня".

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На переконання Ігоря Рейтеровича, Трампу до Великодня, коли він якраз знаходитиметься при владі 100 днів, вкрай необхідна "якась уявна перемога", яку він зрештою, за відсутності реального прогресу, може просто вигадати. В будь-якому разі, констатує експерт, яким би не було перемир’я, воно апріорі потребує чітко напрацьованих механізмів технічного контролю, "які ще й близько не обговорюються".

Станом на сьогоднішній день, вважає політолог, реальна, а не декларативна готовність Сполучених Штатів приймати участь у процесі проведення верифікації перемир’я і виділяти задля цього усі необхідні ресурси, не проглядається. Але попри "інфантильність адміністрації Трампа" і "хаосі, який панує у Білому домі", констатує Ігор Рейтерович, у американської влади є розуміння, що мова не може йти просто про перемир’я — йтися має про більш-менш стійкий мир. І задля його досягнення, підсумовує політолог, не дивлячись на непоборне бажання швидкого результату, команда Трампа "їстиме слона шматочками", поетапно рухаючись до зазначеної мети.