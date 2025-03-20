Чи готові українці виконати вимоги Путіна заради припинення війни: нове соцопитування

Готовність іти на такі поступки залишилася практично незмінною в порівнянні з червнем 2024 року.

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Абсолютна більшість українців проти виконання вимог президента Російської Федерації Володимира Путіна. За останні пів року готовність іти на поступки залишилася практично незмінною, свідчить опитування Центру Разумкова.

Під час опитування респондентам ставилося запитання, чи варто Україні заради припинення Росією війни погоджуватися на виконання певних умов, висунутих главою російської держави. Лише 8% опитаних погодилися б на те, щоб українські війська були повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей (з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів). На виконання цієї умови не погодились 78% респондентів.

Згідно з опитуванням лише 5% опитаних погодилися б на те, щоб у міжнародних договорах був зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя як регіонів Росії. Не погодилось на цю умову 82% опитаних.

Ще 7% опитаних погодилися б на те, щоб усі західні санкції проти Росії були скасовані. Не погоджуються на це 78% респондентів.

Дещо більша (22%) частка респондентів готова заради припинення війни погодитися на те, щоб нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України був зафіксований у Конституції України. Проте більшість — 56% — виступають проти цього.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням видання The Economist після сварки президентів США та України в Овальному кабінеті в Білому домі більше 7 з 10 українців схвалюють роботу Володимира Зеленського. 8 із 10 кажуть, що він все ще є легітимним президентом України, і відкидають ідею виборів, поки боротьба триває.

Також варт додати, що половина українців проти територіальних поступок навіть в умовах тиску з боку США. Навіть якщо війна триватиме довше через це, люди проти відмови від будь-яких територій.