Тиск США нічого не змінив: 50% українців проти поступок "на землі", — КМІС (інфографіка)
За результатами опитування, половина громадян налаштована категорично. Навіть якщо війна триватиме довше через це, люди проти відмови від будь-яких територій.
Половина українців проти територіальних поступок навіть в умовах тиску з боку США. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.
Опитування проходило з 14 лютого по 4 березня. У респондентів брали інтерв’ю телефоном, створивши вибірку з випадкових номерів. Загалом були проаналізовані відповіді 2029 осіб, усі вони — повнолітні та на момент розмови проживали на територіях, підконтрольних Україні.
Попри те, що опитування проводилось на тлі новин про тиск з боку США, змін дослідники не зафіксували. Як і у грудні 2024 року, половина українців (50%) виступили проти територіальних поступок незалежно від обставин. Громадяни згодні навіть на сценарій, якщо через це війна триватиме довше, не приймаючи відмову від земель.
На втрату деяких територій задля якнайшвидшого закінчення війни згодні 39%, що також відповідає попередньому показнику. Решта (11%) не визначились зі своєю позицією у цьому питанні.
У західних, центральних і південних регіонах категорично проти територіальних поступок виступили 50-51% мешканців, а на схожі цей показник становить 42%. Однак частка тих, хто згоден на втрату земель, на сході лише незначно вища — 42% проти 36-40%.
"Тобто відмінності в поглядах Сходу є незначними й ми скоріше можемо говорити про близькість поглядів мешканців усіх регіонів України", — підкреслили аналітики.
Переважна більшість метою Росії вважає вчинення геноциду або знищення української нації та державності. При цьому, серед тих, хто вбачає у країні-агресорці екзистенційну загрозу, більше респондентів виступили проти поступок.
З тих, хто вважає ціллю РФ геноцид або знищення нації, проти відмови від будь-яких територій виступили 57-58%. У групі ж, яка не вірить у прагнення Кремля окупувати більше земель, цей показник становить лише 20%. Натомість частка згодних на певні поступки "на землі" росте з 28% до 78%.
Нагадаємо, голова МЗС Андрій Сибіга запевнив, що Україна під час будь-яких мирних переговорів не погодиться на низку вимог з боку РФ. В тому числі йдеться про визнання окупованих ворогом територій російськими.
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ. Однак, з його слів, цей важіль важливо використати "з розумом".