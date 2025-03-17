Тиск США нічого не змінив: 50% українців проти поступок "на землі", — КМІС (інфографіка)

За результатами опитування, половина громадян налаштована категорично. Навіть якщо війна триватиме довше через це, люди проти відмови від будь-яких територій.

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Половина українців проти територіальних поступок навіть в умовах тиску з боку США. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

Опитування проходило з 14 лютого по 4 березня. У респондентів брали інтерв’ю телефоном, створивши вибірку з випадкових номерів. Загалом були проаналізовані відповіді 2029 осіб, усі вони — повнолітні та на момент розмови проживали на територіях, підконтрольних Україні.

Попри те, що опитування проводилось на тлі новин про тиск з боку США, змін дослідники не зафіксували. Як і у грудні 2024 року, половина українців (50%) виступили проти територіальних поступок незалежно від обставин. Громадяни згодні навіть на сценарій, якщо через це війна триватиме довше, не приймаючи відмову від земель.

Результати опитування КМІС Фото: КМІС

На втрату деяких територій задля якнайшвидшого закінчення війни згодні 39%, що також відповідає попередньому показнику. Решта (11%) не визначились зі своєю позицією у цьому питанні.

У західних, центральних і південних регіонах категорично проти територіальних поступок виступили 50-51% мешканців, а на схожі цей показник становить 42%. Однак частка тих, хто згоден на втрату земель, на сході лише незначно вища — 42% проти 36-40%.

Результати опитування КМІС Фото: КМІС

"Тобто відмінності в поглядах Сходу є незначними й ми скоріше можемо говорити про близькість поглядів мешканців усіх регіонів України", — підкреслили аналітики.

Переважна більшість метою Росії вважає вчинення геноциду або знищення української нації та державності. При цьому, серед тих, хто вбачає у країні-агресорці екзистенційну загрозу, більше респондентів виступили проти поступок.

Результати опитування КМІС Фото: КМІС

З тих, хто вважає ціллю РФ геноцид або знищення нації, проти відмови від будь-яких територій виступили 57-58%. У групі ж, яка не вірить у прагнення Кремля окупувати більше земель, цей показник становить лише 20%. Натомість частка згодних на певні поступки "на землі" росте з 28% до 78%.

Нагадаємо, голова МЗС Андрій Сибіга запевнив, що Україна під час будь-яких мирних переговорів не погодиться на низку вимог з боку РФ. В тому числі йдеться про визнання окупованих ворогом територій російськими.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ. Однак, з його слів, цей важіль важливо використати "з розумом".