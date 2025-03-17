"Росія має великий потенціал": у Зеленського заговорили про послаблення санкцій

Зі слів уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, повернення до бізнесу з Росією — це лише "питання часу". Однак він наголосив, що цей важіль важливо використати "з розумом".

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Україна відкрита до послаблення антиросійських санкцій в межах мирної угоди. Західні санкції можуть бути скасовані, якщо це допоможе у забезпеченні миру й справедливості. Про це 17 березня в інтерв’ю Politico заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

З його слів, повернення до країн, які так чи інакше ведуть бізнес з Росією — це "питання часу". Однак жорсткі економічні заходи можуть бути використані як важіль у переговорному процесі.

Власюк пояснив, що санкції, ембарго й заборони на імпорт енергоресурсів мають "власні цілі", які можуть підштовхнути Москву по припинення війни та змусити її укласти мирну угоду. Не йдеться про "покарання будь-якого роду".

Нині, як зауважив чиновник, рано говорити про зняття конкретних санкцій як компонент угоди. Україна хоче спочатку переконатись, що РФ зробить значні кроки в напрямку миру, і тоді може розпочатись дискусія щодо цього.

"Ми вже бачили, що росіяни намагаються поставити деякі питання, чи потрібно скасувати ці санкції, принаймні деякі з них, що дає нам краще зрозуміти, які санкції є найболючішими. Завжди добре знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом", — підкреслив Власюк.

Політик запевнив, що у випадку будь-яких тривалих домовленостей Київ добиватиметься справедливості для народу. Ймовірно, це включатиме і "компенсацію для українців" з урахуванням наслідків розв’язаної Росією війни.

"Росія має великий потенціал, особливо енергетичні ресурси, і було б, мабуть, дурістю не спробувати його використати", — зазначив він, коментуючи перспективи нових угод європейських країн з РФ щодо нафти й газу після завершення війни.

Однак він висловив сподівання, що це ніколи не призведе до "повної залежності від російських енергоресурсів будь-якого виду". Власюк додав, що в разі повернення Кремля до "більш-менш нормальної політики" стосовно своїх партнерів і сусідів він не буде виключений з конкурентних ринків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія спробує затягнути мирний процес. З його слів, відповіддю на ворожі пропозиції щодо припинення вогню можуть бути максимальні санкції з боку США.

Президент США Дональд Трамп розповів, коли відбудеться його розмова з лідером РФ Володимиром Путіним. З його слів, у Вашингтона "все досить добре з Росією".