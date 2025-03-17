"Россия имеет большой потенциал": у Зеленского заговорили об ослаблении санкций

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, возвращение к бизнесу с Россией — это лишь "вопрос времени". Однако он подчеркнул, что этот рычаг важно использовать "с умом".

Related video

Украина открыта к ослаблению антироссийских санкций в рамках мирного соглашения. Западные санкции могут быть отменены, если это поможет в обеспечении мира и справедливости. Об этом 17 марта в интервью Politico заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, возвращение к странам, которые так или иначе ведут бизнес с Россией — это "вопрос времени". Однако жесткие экономические меры могут быть использованы как рычаг в переговорном процессе.

Власюк пояснил, что санкции, эмбарго и запреты на импорт энергоресурсов имеют "собственные цели", которые могут подтолкнуть Москву по прекращению войны и заставить ее заключить мирное соглашение. Речь не идет о "наказании любого рода".

Сейчас, как отметил чиновник, рано говорить о снятии конкретных санкций как компонент соглашения. Украина хочет сначала убедиться, что РФ сделает значительные шаги в направлении мира, и тогда может начаться дискуссия по этому поводу.

"Мы уже видели, что россияне пытаются задать некоторые вопросы, нужно ли отменить эти санкции, по крайней мере некоторые из них, что дает нам лучше понять, какие санкции являются самыми болезненными. Всегда хорошо знать, что является самым болезненным, и мы должны использовать этот рычаг с умом", — подчеркнул Власюк.

Политик заверил, что в случае любых длительных договоренностей Киев будет добиваться справедливости для народа. Вероятно, это будет включать и "компенсацию для украинцев" с учетом последствий развязанной Россией войны.

"Россия имеет большой потенциал, особенно энергетические ресурсы, и было бы, пожалуй, глупостью не попытаться его использовать", — отметил он, комментируя перспективы новых соглашений европейских стран с РФ по нефти и газу после завершения войны.

Однако он выразил надежду, что это никогда не приведет к "полной зависимости от российских энергоресурсов любого вида". Власюк добавил, что в случае возвращения Кремля к "более-менее нормальной политике" в отношении своих партнеров и соседей он не будет исключен из конкурентных рынков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия попытается затянуть мирный процесс. По его словам, ответом на вражеские предложения по прекращению огня могут быть максимальные санкции со стороны США.

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда состоится его разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, у Вашингтона "все достаточно хорошо с Россией".