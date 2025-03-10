США готовятся смягчить санкции против России: какую отрасль будут спасать

Американцы никак не давят на Кремль, чтобы подтолкнуть к миру в Украине, написали журналисты. Зато возможны решения, которые облегчат ситуацию с поступлением денег в бюджет страны-агрессора.

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Советники президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа готовятся снять ряд санкций, наложенных на Российскую Федерацию из-за вторжения в Украину. Решение принимается на фоне переговоров в Саудовской Аравии, во время которых Белый дом будет давить на Киев ради уступок в пользу Кремля. О деталях снятия санкций написало агентство Bloomberg.

Bloomberg сначала напомнило, как США приостановили предоставление оружия и разведданных Украине, которая противостоит вторжению РФ и постоянно заявляет о готовности к переговорам. При этом президент США Дональд Трамп однажды вскользь упомянул, что может наложить дополнительные ограничения на россиян, например, поднимет тарифы. После этого агентство сообщило, что не отыскало ни шагов Кремля навстречу миру, ни давления Белого дома на Кремль. Наоборот, речь идет уже о снятии санкций.

"Не было публичных признаков того, что российский президент Владимир Путин готов пойти на компромисс или что США подталкивают его к этому", — говорится в статье.

Согласно данным Bloomberg, полученным от неуказанных источников, в Белом доме готовят снять ограничения, которыми наказывали РФ за вторжение в Украину. В перечне — нефтяная отрасль. Говорят об отмене ограничения цены на нефть и на ее продажу, написало агентство.

"По словам людей, знакомых с обсуждениями, советники Трампа планируют, как они могли бы ослабить санкции, наложенные на Россию из-за войны, включая ограничение цен и торговли нефтью", — указало Bloomberg.

Встреча в Саудовской Аравии — детали переговоров

Также в статье перечислили проблемы переговоров США, РФ и Украины. Во-первых, частичное перемирие, вероятно, приведет к отмене ограничений, которые Вашингтон наложил на Киев. Во-вторых, Белый дом не соглашается говорить о гарантиях безопасности, которые нужны Украине в условиях перемирия. В-третьих, одно из требований Кремля для перемирия — это ограничение размера украинской армии.

В конце статьи Bloomberg привело позицию ЕС. Европейцы не верят, что какие-то договоренности остановят Кремль. Но они считают, что отказ РФ от миротворческого контингента должен убедить Трампа, что "именно Путин не желает идти на компромисс".

Отметим, 11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и Украины относительно перемирия и завершения войны. Агентство CNN написало, что возможна встреча американцев с россиянами: в Кремле это отрицают.

Между тем в январе 2025 года начали действовать последние санкции Белого дома на РФ, касающиеся танкеров "теневого флота". После решения Вашингтона в порты не смогли зайти десятки танкеров, которые вели российскую нефть. Фокус собрал мнения экспертов относительно ситуации в российской экономике и того, как бюджет РФ зависит от нефтяных доходов.

Напоминаем, издание The Economist объяснило, какие угрозы для Украины несут переговоры в Саудовской Аравии.