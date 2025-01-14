Десятки танкеров из "теневого флота" РФ стали на якорь после последних санкций США

Не менее 65 нефтяных танкеров остановились в российских портах, а также у побережья Китая, Ирана и Сингапура.

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Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против российских производителей нефти "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть, поскольку санкции направлены на доходы, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной. После этого не менее 65 нефтяных танкеров застряли в портах по всему миру. Об этом пишет Reuters.

По данным отслеживания судов, по меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах, в том числе у берегов Китая и России, с тех пор, как 10 января США объявили о новом пакете санкций.

По данным анализа, основанного на данных MarineTraffic и отслеживания судов LSEG, пять из этих танкеров стояли на якоре у китайских портов, еще семь бросили якорь у берегов Сингапура, а остальные остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

"Теневой" танкер Eventin на днях сломался в Балтийском море Фото: Getty Images

Так, танкер Huihai Pacific должен был прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей нефти ESPO из российского тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца. Однако на минувших выходных танкер сменил курс и теперь бросил якорь в открытом море.

А судно Mermar вышло из Козьмино 5 января с более 755 000 баррелей ESPO и должно было зайти в порт Яньтай на этой неделе, но сейчас ожидает у побережья. Судно Olia вышло из российского порта 7 января из почти 709 000 баррелей этого сорта нефти и также направлялось в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

В число застрявших российских кораблей входят еще 25 нефтяных танкеров, которые стояли в разных местах, в том числе у иранских портов, а также недалеко от Суэцкого канала.

Китайская компания Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями США, заходить в свои порты, сообщили трейдеры на прошлой неделе.

Аналитики подсчитали, что около 10% мирового флота нефтяных танкеров попали под санкции США.

При этом ставки на танкеры растут, поскольку суда без санкций пользуются спросом.

Согласно рыночным оценкам, средний дневной заработок для супертанкеров подскочил в понедельник на 10% по сравнению с предыдущим днем и составил около 26 тысяч долларов.

"Увеличение спроса на экспорт в Индию и Китай из-за пределов России приведет к увеличению спроса на несанкционированные танкерные перевозки", — заявила в понедельник торговая аналитическая платформа Kpler.

Напомним, Фокус писал о том, как работает российский "теневой флот" и сколько получают моряки, которые устраиваются на работу на ржавые суда, которые могут затонуть в любую минуту.