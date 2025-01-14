Десятки танкерів із "тіньового флоту" РФ стали на якір після останніх санкцій США

Щонайменше 65 нафтових танкерів зупинилися в російських портах, а також біля узбережжя Китаю, Ірану та Сінгапуру.

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Міністерство фінансів США в п'ятницю запровадило санкції проти російських виробників нафти "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", а також проти 183 суден, що перевозили російську нафту, оскільки санкції спрямовані на доходи, які Москва використовувала для фінансування війни з Україною. Після цього щонайменше 65 нафтових танкерів застрягли в портах по всьому світу. Про це пише Reuters.

За даними відстеження суден, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, зокрема біля берегів Китаю і Росії, відтоді, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій.

За даними аналізу, заснованого на даних MarineTraffic і відстеження суден LSEG, п'ять із цих танкерів стояли на якорі біля китайських портів, ще сім кинули якір біля берегів Сінгапуру, а решта зупинилися біля берегів Росії у Балтійському морі та на Далекому Сході.

"Тіньовий" танкер Eventin днями зламався в Балтійському морі Фото: Getty Images

Так, танкер Huihai Pacific мав прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів нафти ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак на минулих вихідних танкер змінив курс і тепер кинув якір у відкритому морі.

А судно Mermar вийшло з Козьміно 5 січня з понад 755 000 барелів ESPO і мало зайти в порт Яньтай цього тижня, але зараз очікує біля узбережжя. Судно Olia вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів цього сорту нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз перебуває в Жовтому морі.

До числа застряглих російських кораблів входять ще 25 нафтових танкерів, які стояли в різних місцях, зокрема біля іранських портів, а також недалеко від Суецького каналу.

Китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити у свої порти, повідомили трейдери минулого тижня.

Аналітики підрахували, що близько 10% світового флоту нафтових танкерів потрапили під санкції США.

При цьому ставки на танкери зростають, оскільки судна без санкцій користуються попитом.

Згідно з ринковими оцінками, середній денний заробіток для супертанкерів підскочив у понеділок на 10% порівняно з попереднім днем і становив близько 26 тисяч доларів.

"Збільшення попиту на експорт до Індії та Китаю з-за меж Росії призведе до збільшення попиту на несанкціоновані танкерні перевезення", — заявила в понеділок торгова аналітична платформа Kpler.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як працює російський "тіньовий флот" і скільки отримують моряки, які влаштовуються на роботу на іржаві судна, що можуть затонути будь-якої хвилини.