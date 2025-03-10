США готуються пом'якшити санкції проти Росії: яку галузь рятуватимуть

Американці ніяк не тиснуть на Кремль, щоб підштовхнути до миру в Україні, написали журналісти. Натомість можливі рішення, які полегшать ситуацію з надходженням грошей в бюджет країни-агресора.

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Радники президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа готуються зняти низку санкцій, накладених на Російську Федерацію через вторгнення в Україну. Рішення приймається на тлі перемовин в Саудівській Аравії, під час яких Білий дім буде тиснути на Київ заради поступок на користь Кремля. Про деталі зняття санкцій написало агентство Bloomberg.

Bloomberg спершу нагадало, як США призупинили надання зброї та розвідданих Україні, яка протистоїть вторгненню РФ та повсякчас заявляє про готовність до переговорів. При цьому президента США Дональд Трамп одного разу побіжно згадав, що може накласти додаткові обмеження на росіян, наприклад, підніме тарифи. Після цього агентство повідомило, що не відшукало ні кроків Кремля на зустріч миру, ні тиску Білого дому на Кремль. Навпаки, ідеться вже про зняття санкцій.

"Не було публічних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий піти на компроміс або що США підштовхують його до цього", — ідеться у статті.

Згідно з даними Bloomberg, отриманими від невказаних джерел, у Білому домі готують зняти обмеження, якими карали РФ за вторгнення в Україну. У переліку – нафтова галузь. Говорять про скасування обмеження ціни на нафту та на її продаж, написало агентство.

"За словами людей, знайомих з обговореннями, радники Трампа планують, як вони могли б послабити санкції, накладені на Росію через війну, включаючи обмеження цін та торгівлі нафтою", — зазначило Bloomberg.

Зустріч в Саудівській Аравії — деталі переговорів

Також у статті перелічили проблеми переговорів США, РФ та України. По-перше, часткове перемир'я, ймовірно, призведе до скасування обмежень, які Вашингтон наклав на Київ. По-друге, Білий дім не погоджується говорити про гарантії безпеки, які потрібні Україні в умовах перемир'я. По-третє, одна з вимог Кремля для перемир'я — це обмеження розміру української армії.

В кінці статті Bloomberg навело позицію ЄС. Європейці не вірять, що якісь домовленості спинять Кремль. Але вони вважають, що відмова РФ від миротворчого контингенту має переконати Трампа, що "саме Путін не бажає йти на компроміс".

Зазначимо, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій США та України щодо перемир'я та завершення війни. Агентство CNN написало, що можлива зустріч американців з росіянами: у Кремлі заперечили.

Тим часом у січні 2025 року почали діяти останні санкції Білого дому на РФ, які стосувались танкерів "тіньового флоту". Після рішення Вашингтону у порти не змогли зайти десятки танкерів, які вели російську нафту. Фокус зібрав думки експертів щодо ситуації в російській економіці й того, як бюджет РФ залежить від нафтових доходів.

Нагадуємо, видання The Economist пояснило, які загрози для України несуть переговори в Саудівській Аравії.