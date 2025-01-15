Світові аналітики дають прогнози, відповідно до яких Росія зіштовхнеться з безпрецедентною економічною кризою, якщо цього року не припинить військові дії в Україні. Фокус спитав фінансистів і економістів щодо реалістичності таких прогнозів і дослідив, що саме сприятиме економічному колапсу в Росії.

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Чим довше Москва відтерміновує завершення війни в Україні, тим ближче знаходиться ризик крахів корпорацій та банків, фінансування яких буде вимушений перебрати на себе російський уряд. А ці труднощі можуть призвести до падіння ВВП. Таку думку нещодавно висловив колишній фінансист Bank of America та Morgan Stanley Крейг Кеннеді. Тим часом, у статті Bloomberg йдеться, що вторгнення Володимира Путіна в Україну викликало економічне зростання в Росії, що ґрунтувалося на урядовому стимулюванні. Та майже три роки потому з'являються ознаки того, що настав час платити за рахунками, а Росія все ближче до економічної рецесії.

ВВП Росії зростає? На чому тримається економіка агресора

Близько третини доходів бюджету РФ формується за рахунок нафтогазових джерел, каже фінансовий аналітик Іван Угляниця. Такої ж думки економіст Віталій Шапран, член УТФА, екс-член Ради НБУ.

"Російський бюджет фінансує війну за рахунок нафтових доходів, але не лише бюджет. Війна також фінансується за рахунок неофіційних фондів РФ та кредитування ВПК РФ з державних банків. В цілому, більш суворі санкції проти нафти РФ можуть призвести як до зниження доходів бюджету рф, так і до проблем з ліквідністю в системі державних фінансів. 2024 рік став роком, коли російські експортери не змогли повертати виторг в повному обсязі, тому і профіцитний торговий баланс і якась частина доходів бюджету була лише на папері", — каже експерт.

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Цікаво, що Центральний банк РФ прогнозує різке зниження темпів зростання ВВП у 2025 році до 0,5% порівняно з прогнозованими 3,5-4% торік, також, відповідно до прогнозу ЦБ Росії, інфляція повернеться до цільового показника в 4% лише у 2026 році. Опитані Фокусом експерти скептично ставляться до прогнозів стосовно взагалі будь-якого зростання ВВП країни-агресора цього року, а от інфляція буде точно зростати.

У РФ сподівались допомогти економічному зростанню через гроші для ВПК Фото: Getty

"ЦБР в цьому питанні великий оптиміст і сподівається на підтасовку даних по інфляції щоб показати якесь зростання реального ВВП. Проблема зараз не у сценарії зростання, а зміні природи інфляції в Росії, як такої. В мирний час виробництво більшості продуктів збалансоване навколо національного багатства. Вироблений трактор продовжує збирати врожай 5-10 років, пахати і сіяти. Наприклад, вироблений танк десь за Уралом з часом стає металобрухтом в мартенівській печі Криворіжсталі. Це економічні витрати в один бік. Чим більш інтенсивні ці витрати, тим більше втрачає економіка РФ. Недостатньо просто перелічити економічні чинники зростання для РФ – важливо прорахувати ймовірність їх блокування Україною та союзниками. 2024 рік показав, що таке блокування може бути ефективним", — зазначає в коментарі Фокусу Віталій Шапран.

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Іван Угляниця зауважив: очікується зниження росту ВВП Росії чи рецесії в цивільних секторах – особливо чутливих до ставок та споживчого попиту, таких як, будівельний сектор, виробничий, промисловий. "При тому військовий сектор залежить від політичного рішення і важко передбачити, яким чином розвиватиметься ситуація, – чи буде політична воля і ресурси на продовження воєнної гонки", — каже аналітик.

У Росії вже всі ознаки початку економічної кризи, кажуть експерти Фото: Getty Images

Про те, що в Росії вже розпочалась криза у більшості секторів, каже Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків.

"Вже фіксується погіршення економічного стану по багатьом секторам. В першу чергу, це видобувна промисловість. Вона стагнує по всім напрамкам: і по нафті, і по газу, оскільки знижується кількість покупців ресурсів, а санкції нарощують. І вже є від'ємний результат по вугіллю, бо Китай його не приймає. А в металургії теж падіння. В переробній промисловості все начебто і нічого, але вона виїжджає виключно за рахунок військово-промислового комплексу. А ще є переробна промисловість, автомобілебудування чи інше. Там станки потрібні, а нема станків, бо потрібен імпорт", — зазначив Шевчишин. За його словами, в РФ вже сильно охолоджений сектор будівництва: ринок ще не стагнує, але очевидною є закредитованість забудовників. Своєю чергою будівництво "чіпляє" інші сектори. "В роздрібній торгівлі поки зберігається зростання, оскільки продовжується зростання доходів населення, це формує споживчий попит. А ось там сектор послуг населенню сповільнюється", — каже експерт.

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Кажуть фахівці і про розкручення інфляції в Росії у 2025 році. "Рік росіяни розпочали з підвищення акцизів на пальне, підвищення податків, зокрема для громадян, зростання мінімальної ціни горілки та цигарок. Приблизно на 10% зросте внутрішня ціна на газ, на послуги з транспортування та зберігання нафти, ціни на авіаквитки та тарифи на послуги РЖД. Мені навіть важко назвати сектор економіки, якого не стосується підвищення цін. Плюс потрібно враховувати, що інфляція в РФ має монетарний характер, тільки за грудень 2024 року ЦБР вкинув в обіг додатково 4 трлн рублів, і ще 1 трлн рублів планується в першому кварталі 2025 року. Продуктова інфляція досягла десь 25-30%, тому, якщо припустити, що вони намалювали собі занижену інфляцію, а без маніпуляцій з дефлятором це неможливо, то можу припустити, що вони вже увійшли в період стагфляції", — розмірковує Віталій Шапран.

Інфляція в РФ прискориться, каже Іван Угляниця, але там із цим будуть намагатись боротись типовими адміністративними методами – регулюванням цін, забороною підвищення, регулюванням націнок і так далі, що призводитиме до дефіциту товарів.

Рубль має перспективи: які шанси, що російська валюта зазнає девальвації

Іван Угляниця вважає, що цього року рубль і далі буде суттєво слабшати. Основні чинники, зауважує експерт, – ріст попиту, ріст інфляційних настроїв, зниження валютних доходів і проблеми із отриманням виручки у валюті, зниження резервів центробанку. Фактично в уряду РФ буде не надто багато можливостей для підтримки стабільності курсу.

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Про девальвацію рубля каже і Андрій Шевчишин. Він вважає, що на курс російської валюти впливатиме платіжний баланс та дефіцит бюджету РФ. "Там із зовнішніми партнерами (експортерам, — ред.) дуже важко. Виручка повертається або не повертається, і вся валюта по суті згорає в жерлі війни. Все йде в економіку, але згорає. Ростуть зарплати, попит залишається високим. Курс рубля продовжить зниження. Хоча все залежатиме від політики Центробанку, чи піде він на підвищення ставки", — зазначає Андрій Шевчишин у розмові з Фокусом.

Девальвація рубля неминуча, кажуть експерти Фото: колаж Фокус

На думку Віталія Шапрана, девальвація рубля – це рятівне коло для російських експортерів, в тому числі і нафтових, і виробників сталі, вугілля, цвітних металів. "Девальвація рубля — це як "кістка" для Роснафти, Лукойла, Газпрома (хоча його вже мало що врятує). Набіулліна кинула цю "кістку" експортерам в надії, що частина ефекту допоможе Мінфіну закрити діру в бюджеті. Втім, якщо будуть якісь стресові події на кшталт бунту Пригожина, то ЦБР до них не готовий, і слід очікувати катаклізмів на їх валютному ринку. Дуже багато зараз залежить від позиції КНР, який почав послаблювати юань до долару США, готуючись до торгових війн з Трампом. В цій ситуації рубль стає залежним від КНР і політики Національного банку Китаю (НБК). Крім того, НБК не поспішав на допомогу ЦБР у 2024 році і, думаю, не буде робити цього у 2025 році", — каже експерт.

Все залежить від нафти: чи вплинуть санкції США на обсяг отриманих Кремлем нафтодоларів

США 10 січня запровадили нові санкції проти Росії, під які потрапили такі важливі для економіки РФ компанії, як Сургутнєфтєгаз, Газпром Нєфть, Інгосстрах, Альфастрахованіє та інші. Новий пакет спрямований на зменшення доходів Росії від експорту енергоносіїв, посилення тиску на російську економіку та ускладнення можливостей Росії фінансувати війну проти України, і передбачено, що санкції запрацюють з 27 лютого.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що ухвалений США санкційний пакет має вплинути на рівень нафтових доходів Кремля – вони будуть скорочуватись.

Третина доходів російського бюджету - це нафта

"Пакет вагомий, тому що туди попали дві ключові компанії, це третя і четверта по обсягам нафтовидобутку Сургутнєфтєгаз і Газпром Нєфть, причому ці компанії максимально наближені до сім'ї Путіна і і являються, по суті, його гаманцем. Тому дійсно, що ці санкції є вкрай такі неприємні для даних компаній, для Кремля", — зазначає Володимир Омельченко. Він додає: санкції матимуть вплив не лише тому, що саме видобувні компанії в списку, але й тому, що вторинні санкції отримають термінали, які прийматимуть танкери так званого "тіньового флоту" Росії. Тобто тепер менше портових терміналів в Індії та Китаї погодяться приймати такі судна.

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"Якщо ці підсанкційні танкери заходять у певний термінал, тоді накладають санкції саме на власників цих терміналів. Оце дуже неприємно, це така новела, яка була розроблена у Конгресі, це вже спричинило таку ситуацію, коли ці китайські, індийські компанії бояться приймати в своїх терміналах російські танкери, їх будуть більш ретельно їх перевіряти на наявність документів на нафту, а також дію страхових полісів", — зауважив Омельченко у розмові з Фокусом.

Чим менше портів будуть готові приймати танкери "тіньового флоту", тим швидше скорочуватимуться доходи РФ від нафти Фото: PortalMorski.pl

Віталій Шапран зауважує: поточний пакет санкцій дуже потужний і, скоріш за все, заблокує постачання російської нафти до КНР і Індії морем, але очікувати, що на всі 100%, не потрібно. "Негативний ефект для РФ буде точно, але його глибина буде залежати від злагодженості дій України з союзниками", — каже експерт. І додає: більш суворі санкції проти нафти РФ можуть призвести як до зниження доходів бюджету агресора, так і до проблем з ліквідністю в системі державних фінансів.

Проте експерти кажуть і про можливості Росії обійти навіть і нові санкції. Крім того, є сегмент трубопровідної нафти, де немає ніяких санкцій. "Нафтогазові доходи РФ зменшуються і будуть зменшуватись. Але все одно є ризик, що будуть обходити, наприклад, підробляти сертифікат походження нафти, що це якась малазійська нафта, не російська. Плюс частина продажів нафти не здійснюється морем, є експорт требопровідний, де немає санкцій", — зазначає Андрій Шевчишин.

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Та у 2025 році всі експерти очікують все ж на посилення дій санкцій на російську економіку, що разом з внутрішніми проблемами РФ (такими як нестача працівників, інфляція, девальвація, дефіцит бюджету, падіння розвитку в галузях, величезні військові видатки) має все ж вести агресора в бік економічної кризи.

"Масштабні витрати на війну та прискорення цих витрат разом з початком курської операції та інтенсивними обстрілами України і Україною в т.ч. військово-господарських цілей в РФ призводять до того що ресурси там добігають завершення. Якщо Україна з союзниками знайде можливість збільшити втрати РФ, як це було зроблено з закриттям газового транзиту, або ударами по російським НПЗ, то на порядку денному в РФ швидше стане питання економічного краху", — резюмував Віталій Шапран.