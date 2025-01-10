Тіньовий флот і нафтові гіганти: хто в РФ потрапив під нові санкції США та Британії, деталі

Нові західні санкції проти РФ також запроваджені проти провідних нафтодобувних гігантів і транспортних компаній Росії. Український президент Зеленський подякував США та Британії за такі синхронізовані дії.

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США оголосили про нові санкції проти низки провідних компаній РФ, які мають стосунок до нафтогазової промисловості. Також під нові обмеження потраплять десятки кораблів "тіньового флоту" та значний перелік держпосадовців, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Під обмеження потрапили два великих російських гіганти цієї сфери — "Газпром нефть" та "Сургутнафтогаз", а також усі фірми, які прямо чи опосередковано належать на 50 і більше відсотків "Газпром нефти", "Сургутнефтегазу" або їхнім дочірнім компаніям.

Мінфін США також наклав санкції на 183 судна, серед яких переважно танкери "тіньового флоту" РФ та судна, які належать російським операторам флоту. Кілька російських суден зазнали обмежень через перевезення підсанкційної нафти з Ірану.

Під нові санкції США потрапили два російських постачальники послуг морського страхування – страхові компанії "Ингосстрах" та група "Альфастрахование", а також десятки провідних посадовців і керівники низки нафтовидобувних компаній РФ

"Сполучені Штати вживають широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України", – заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

Британія слідом запровадила обмеження

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз". У повідомленні пресслужби британського уряду сказано, що ці компанії видобувають понад 1 млн барелів на день, що приносить РФ майже $23 млрд доларів на рік, які йдуть на фінансування РФ війни проти України.

На Туманному Альбіоні заявили, що запровадження санкцій проти цих компаній "значно обмежить можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв".

"Доходи від продажу нафти є джерелом життєдіяльності воєнної економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам ставити під загрозу життя українців – так само як і не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", – підкреслив глава британського МЗС Девід Леммі.

Як прокоментували нові санкції у Києві

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження нових санкцій проти РФ з боку США та Великої Британії. Глава держави в своєму пості в Telegram подякував адміністрації Байдена "за новий пакет санкцій проти суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором".

"Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн", — написав президент.

Згодом Зеленський прокоментував рішення британського уряду про запроваджені обмеження. За словами глави держави, ці синхронізовані з США дії демонструють "силу міжнародної єдності".

"Запровадивши санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, Велика Британія вкотре суттєво обмежила здатність Путіна фінансувати агресію. Цінуємо постійні зусилля Великої Британії з протидії тіньовим операціям російського флоту, які залишаються ключовим елементом нафтоторгівлі", — заявив український президент.

Раніше повідомлялося, один із найбільших газових заводів РФ майже зупинився через санкції. Російський проєкт Arctic LNG 2 в Арктиці в перші дні листопада видобував 0,4 млн кубометрів газу на день. Це мінімальний показник за останній рік, пишуть журналісти.

Також стало відомо, що ЄС ухвалив 15 пакет санкцій проти РФ. У списку обмежень — 54 особи та 30 організацій, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України.