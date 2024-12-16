ЄС ухвалив 15 пакет санкцій проти РФ: у списку вперше опинилися китайські компанії

У списку обмежень — 54 особи та 30 організацій, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України. Серед них військові, причетні до удару по "Охматдиту", чиновники КНДР та компанії з Китаю.

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Європейський Союз оголосив про ухвалення 15-го пакету санкцій, спрямованого на посилення тиску на Росію через її агресивну війну проти України. Нові обмеження мають подолати здатність Росії фінансувати війну, послабити її військово-промисловий комплекс та борються з обхідними шляхами санкцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

У межах цього пакету ЄС введені обмеження для 84 суб’єктів, серед яких 54 фізичні особи та 30 компаній. До санкційного списку увійшли:

Особи , відповідальні за удари по цивільних об'єктах, включно з обстрілом дитячої лікарні "Охматдит", депортацію українських дітей, пропаганду та організацію схем обходу санкцій. А також двоє високопосадовців КНДР.

, відповідальні за удари по цивільних об'єктах, включно з обстрілом дитячої лікарні "Охматдит", депортацію українських дітей, пропаганду та організацію схем обходу санкцій. А також двоє високопосадовців КНДР. Компанії, що підтримують російську армію, зокрема оборонні підприємства, судноплавні компанії, які транспортують нафту і викрадене українське зерно, а також цивільна авіакомпанія, що надає логістичну підтримку російським військовим.

Вперше санкції поширилися на китайські компанії, які постачають Росії компоненти для дронів та мікроелектроніку.

"Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді на послаблення військової машини Росії та тих, хто сприяє цій війні, включно із китайськими компаніями. Це свідчить про єдність держав-членів ЄС у нашій постійній підтримці України. Наш безпосередній пріоритет — поставити Україну в найсильнішу можливу позицію", — заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Також до списку потрапили підприємства з інших третіх країн, зокрема Індії, Ірану, Сербії та ОАЕ, які допомагали обходити торговельні обмеження.

Санкції зачепили судна так званого "тіньового флоту" Путіна, які використовуються для обходу цінових обмежень на нафту або транспортування військової техніки та викраденого зерна. До списку внесли 52 нових судна, що збільшило загальну кількість підсанкційних суден до 79.

Також ЄС додав 32 нові компанії до списку тих, що підтримують російську військову сферу. Це підприємства, які беруть участь у виробництві дронів та ракет або надають технології подвійного призначення.

Нагадаємо, розслідувачі The Insider з'ясували, що Росія використовує прогалини у санкціях ЄС та США у купівлі зброї. Гвинтівки, карабіни, патрони, біноклі постачаються через Грузію, Вірменію та Казахстан.

9 грудня видання Bloomberg писало, що Росія вільно купує у США компоненти для ракет, зокрема до "Кинджалів".