Мировые аналитики дают прогнозы, согласно которым Россия столкнется с беспрецедентным экономическим кризисом, если в этом году не прекратит военные действия в Украине. Фокус спросил финансистов и экономистов о реалистичности таких прогнозов и исследовал, что именно будет способствовать экономическому коллапсу в России.

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Чем дольше Москва откладывает завершение войны в Украине, тем ближе находится риск крахов корпораций и банков, финансирование которых будет вынуждено взять на себя российское правительство. А эти трудности могут привести к падению ВВП. Такое мнение недавно высказал бывший финансист Bank of America и Morgan Stanley Крейг Кеннеди. Между тем, в статье Bloomberg говорится, что вторжение Владимира Путина в Украину вызвало экономический рост в России, основанный на правительственном стимулировании. Но почти три года спустя появляются признаки того, что пришло время платить по счетам, а Россия все ближе к экономической рецессии.

ВВП России растет? На чем держится экономика агрессора

Около трети доходов бюджета РФ формируется за счет нефтегазовых источников, говорит финансовый аналитик Иван Угляница. Такого же мнения экономист Виталий Шапран, член УТФА, экс-член Совета НБУ.

"Российский бюджет финансирует войну за счет нефтяных доходов, но не только бюджет. Война также финансируется за счет неофициальных фондов РФ и кредитования ВПК РФ из государственных банков. В целом, более строгие санкции против нефти РФ могут привести как к снижению доходов бюджета рф, так и к проблемам с ликвидностью в системе государственных финансов. 2024 год стал годом, когда российские экспортеры не смогли возвращать выручку в полном объеме, поэтому и профицитный торговый баланс и какая-то часть доходов бюджета была лишь на бумаге", — говорит эксперт.

Россия продолжает получать валюту от продажи нефти, но эти доходы должны сократиться в результате нового пакета санкций от США

Интересно, что Центральный банк РФ прогнозирует резкое снижение темпов роста ВВП в 2025 году до 0,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,5-4% в прошлом году, также, согласно прогнозу ЦБ России, инфляция вернется к целевому показателю в 4% только в 2026 году. Опрошенные Фокусом эксперты скептически относятся к прогнозам относительно вообще какого-либо роста ВВП страны-агрессора в этом году, а вот инфляция будет точно расти.

В РФ надеялись помочь экономическому росту через деньги для ВПК Фото: Getty

"ЦБР в этом вопросе большой оптимист и надеется на подтасовку данных по инфляции, чтобы показать какой-то рост реального ВВП. Проблема сейчас не в сценарии роста, а изменении природы инфляции в России, как таковой. В мирное время производство большинства продуктов сбалансировано вокруг национального богатства. Произведенный трактор продолжает собирать урожай 5-10 лет, пахать и сеять. Например, произведенный танк где-то за Уралом со временем становится металлоломом в мартеновской печи Криворожстали. Это экономические затраты в одну сторону. Чем более интенсивны эти затраты, тем больше теряет экономика РФ. Недостаточно просто перечислить экономические факторы роста для РФ — важно просчитать вероятность их блокирования Украиной и союзниками. 2024 год показал, что такая блокировка может быть эффективной", — отмечает в комментарии Фокусу Виталий Шапран.

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Иван Угляница отметил: ожидается снижение роста ВВП России или рецессии в гражданских секторах — особенно чувствительных к ставкам и потребительскому спросу, таких как, строительный сектор, производственный, промышленный. "При этом военный сектор зависит от политического решения и трудно предсказать, каким образом будет развиваться ситуация, — будет ли политическая воля и ресурсы на продолжение военной гонки", — говорит аналитик.

В России уже все признаки начала экономического кризиса, говорят эксперты Фото: Getty Images

О том, что в России уже начался кризис в большинстве секторов, говорит Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков.

"Уже фиксируется ухудшение экономического состояния по многим секторам. В первую очередь, это добывающая промышленность. Она стагнирует по всем направлениям: и по нефти, и по газу, поскольку снижается количество покупателей ресурсов, а санкции наращивают. И уже есть отрицательный результат по углю, потому что Китай его не принимает. А в металлургии тоже падение. В перерабатывающей промышленности все вроде бы и ничего, но она выезжает исключительно за счет военно-промышленного комплекса. А еще есть перерабатывающая промышленность, автомобилестроение или другое. Там станки нужны, а нет станков, потому что нужен импорт", — отметил Шевчишин. По его словам, в РФ уже сильно охлажден сектор строительства: рынок еще не стагнирует, но очевидна закредитованность застройщиков. В свою очередь строительство "цепляет" другие секторы. "В розничной торговле пока сохраняется рост, поскольку продолжается рост доходов населения, это формирует потребительский спрос. А вот там сектор услуг населению замедляется", — говорит эксперт.

Военные расходы РФ растут, а граждане страны-агрессора уже ощущают рост цен во всех секторах

Говорят специалисты и о раскручивании инфляции в России в 2025 году. "Год россияне начали с повышения акцизов на топливо, повышение налогов, в частности для граждан, рост минимальной цены водки и сигарет. Примерно на 10% вырастет внутренняя цена на газ, на услуги по транспортировке и хранению нефти, цены на авиабилеты и тарифы на услуги РЖД. Мне даже трудно назвать сектор экономики, которого не касается повышение цен. Плюс нужно учитывать, что инфляция в РФ имеет монетарный характер, только за декабрь 2024 года ЦБР вбросил в оборот дополнительно 4 трлн рублей, и еще 1 трлн рублей планируется в первом квартале 2025 года. Продуктовая инфляция достигла где-то 25-30%, поэтому, если предположить, что они нарисовали себе заниженную инфляцию, а без манипуляций с дефлятором это невозможно, то могу предположить, что они уже вошли в период стагфляции", — рассуждает Виталий Шапран.

Инфляция в РФ ускорится, говорит Иван Угляница, но там с этим будут пытаться бороться типичными административными методами — регулированием цен, запретом повышения, регулированием наценок и так далее, что будет приводить к дефициту товаров.

Рубль имеет перспективы: каковы шансы, что российская валюта подвергнется девальвации

Иван Угляница считает, что в этом году рубль и дальше будет существенно ослабевать. Основные факторы, отмечает эксперт, — рост спроса, рост инфляционных настроений, снижение валютных доходов и проблемы с получением выручки в валюте, снижение резервов центробанка. Фактически у правительства РФ будет не слишком много возможностей для поддержания стабильности курса.

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О девальвации рубля говорит и Андрей Шевчишин. Он считает, что на курс российской валюты будет влиять платежный баланс и дефицит бюджета РФ. "Там с внешними партнерами (экспортерам, — ред.) очень трудно. Выручка возвращается или не возвращается, и вся валюта по сути сгорает в жерле войны. Все идет в экономику, но сгорает. Растут зарплаты, спрос остается высоким. Курс рубля продолжит снижение. Хотя все будет зависеть от политики Центробанка, пойдет ли он на повышение ставки", — отмечает Андрей Шевчишин в разговоре с Фокусом.

Девальвация рубля неизбежна, говорят эксперты Фото: коллаж Фокус

По мнению Виталия Шапрана, девальвация рубля — это спасательный круг для российских экспортеров, в том числе и нефтяных, и производителей стали, угля, цветных металлов. "Девальвация рубля — это как "кость" для Роснефти, Лукойла, Газпрома (хотя его уже мало что спасет). Набиуллина бросила эту "кость" экспортерам в надежде, что часть эффекта поможет Минфину закрыть дыру в бюджете. Впрочем, если будут какие-то стрессовые события вроде бунта Пригожина, то ЦБР к ним не готов, и следует ожидать катаклизмов на их валютном рынке. Очень многое сейчас зависит от позиции КНР, который начал ослаблять юань к доллару США, готовясь к торговым войнам с Трампом. В этой ситуации рубль становится зависимым от КНР и политики Национального банка Китая (НБК). Кроме того, НБК не спешил на помощь ЦБР в 2024 году и, думаю, не будет делать этого в 2025 году", — говорит эксперт.

Все зависит от нефти: повлияют ли санкции США на объем полученных Кремлем нефтедолларов

США 10 января ввели новые санкции против России, под которые попали такие важные для экономики РФ компании, как Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Ингосстрах, АльфаСтрахование и другие. Новый пакет направлен на уменьшение доходов России от экспорта энергоносителей, усиление давления на российскую экономику и осложнение возможностей России финансировать войну против Украины, и предусмотрено, что санкции заработают с 27 февраля.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что принятый США санкционный пакет должен повлиять на уровень нефтяных доходов Кремля — они будут сокращаться.

Треть доходов российского бюджета — это нефть

"Пакет весомый, потому что туда попали две ключевые компании, это третья и четвертая по объемам нефтедобычи Сургутнефтегаз и Газпром нефть, причем эти компании максимально приближены к семье Путина и и являются, по сути, его кошельком. Поэтому действительно, что эти санкции крайне такие неприятные для данных компаний, для Кремля", — отмечает Владимир Омельченко. Он добавляет: санкции будут иметь влияние не только потому, что именно добывающие компании в списке, но и потому, что вторичные санкции получат терминалы, которые будут принимать танкеры так называемого "теневого флота" России. То есть теперь меньше портовых терминалов в Индии и Китае согласятся принимать такие суда.

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"Если эти подсанкционные танкеры заходят в определенный терминал, тогда накладываются санкции именно на владельцев этих терминалов. Это очень неприятно, это такая новелла, которая была разработана в Конгрессе, это уже повлекло такую ситуацию, когда эти китайские, индийские компании боятся принимать в своих терминалах российские танкеры, их будут более тщательно их проверять на наличие документов на нефть, а также действие страховых полисов", — отметил Омельченко в разговоре с Фокусом.

Чем меньше портов будут готовы принимать танкеры "теневого флота", тем быстрее будут сокращаться доходы РФ от нефти Фото: PortalMorski.pl

Виталий Шапран замечает: текущий пакет санкций очень мощный и, скорее всего, заблокирует поставки российской нефти в КНР и Индию по морю, но ожидать, что на все 100%, не нужно. "Негативный эффект для РФ будет точно, но его глубина будет зависеть от слаженности действий Украины с союзниками", — говорит эксперт. И добавляет: более строгие санкции против нефти РФ могут привести как к снижению доходов бюджета агрессора, так и к проблемам с ликвидностью в системе государственных финансов.

Однако эксперты говорят и о возможности России обойти даже новые санкции. Кроме того, есть сегмент трубопроводной нефти, где нет никаких санкций. "Нефтегазовые доходы РФ уменьшаются и будут уменьшаться. Но все равно есть риск, что будут обходить, например, подделывать сертификат происхождения нефти, что это какая-то малазийская нефть, не российская. Плюс часть продаж нефти не осуществляется морем, есть экспорт трубопроводный, где нет санкций", — отмечает Андрей Шевчишин.

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Но в 2025 году все эксперты ожидают все же усиления действий санкций на российскую экономику, что вместе с внутренними проблемами РФ (такими как нехватка работников, инфляция, девальвация, дефицит бюджета, падение развития в отраслях, огромные военные расходы) должно все же вести агрессора в сторону экономического кризиса.

"Масштабные расходы на войну и ускорение этих расходов вместе с началом курской операции и интенсивными обстрелами Украины и Украины в т.ч. военно-хозяйственных целей в РФ приводят к тому что ресурсы там подходят к концу. Если Украина с союзниками найдет возможность увеличить потери РФ, как это было сделано с закрытием газового транзита, или ударами по российским НПЗ, то на повестке дня в РФ скорее станет вопрос экономического краха", — резюмировал Виталий Шапран.