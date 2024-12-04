В Украине внимательно наблюдают за резким снижением курса российского рубля и надеются, что ВПК России в конце концов претерпит стагнацию. Однако не рано ли радоваться?

Российский рубль обвалился к доллару настолько стремительно и низко, как не падал с первых дней полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. По состоянию на 3 декабря курс нацвалюты РФ несколько стабилизировался (по сравнению с 113,25 рублей за доллар 27 ноября) и стоит около 105 рублей за доллар. Украинские эксперты считают, что контрольным выстрелом в нацвалюту России стали санкции, которые ввело Министерство финансов США против российского "Газпромбанка" и шести его иностранных дочерних структур. А западные эксперты добавляют, что эти санкции могут перекрыть единственный способ для европейских клиентов платить за российский газ и увеличить волатильность на российском валютном рынке.

"Платежи за энергоресурсы ЕС через "Газпромбанк", скорее всего, станут невозможными до конца 2024 года", — подтвердили аналитики Sinara Investment Bank в комментарии Reuters.

"Газпромбанк" — контрольный выстрел: почему упал рубль

По словам экономического аналитика Андрея Шевчишина, к падению российского рубля привел целый ряд событий в экономике страны-агрессора. И прежде всего дисбаланс, который был вызван военными действиями в Украине и который накопился из-за высокой инфляции.

К падению российского рубля привел целый ряд событий в экономике страны-агрессора

"В течение довольно долгого периода мы видели, как повышалась ставка Центробанка РФ, при этом рубль оставался стабильным. В то же время инфляция все ускорялась. По состоянию на декабрь ожидается, что ставку Центробанк может поднять до 23%, что сделает возможным получение кредитов оборонным сектором. Поэтому накопился очень высокий дисбаланс", — сказал в комментарии Фокусу Андрей Шевчишин.

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По его мнению, после победы Дональда Трампа, который вскоре станет 47-м президентом США, у россиян появились некоторые позитивные ожидания относительно скорого завершения войны. Тем временем США "делают контрольный выстрел в голову", закрывая "Газпромбанк", который является активным участником финансирования войны, ведь осуществляет операции по покупке военного оборудования, выплаты военным (в частности, боевые премии и компенсации семьям), а также этот банк использовался для платежей за российские энергоносители и до сих пор сохранял доступ к системе SWIFT.

"Газпромбанк" является активным участником финансирования войны, ведь осуществляет операции по покупке военного оборудования, выплаты военным, а также использовался для платежей за российские энергоносители и до сих пор сохранял доступ к системе SWIFT

"Поэтому "Газпромбанк" и еще кучка маленьких банков отстранены от внешних операций. Таким образом, последний банк, через который осуществлялись операции, выводились средства, который обеспечивал сложные логистические цепочки, в том числе и нефтегазовые, который был единственным окном ко всему этому, закрылся. Теперь россиянам нужно время для поиска новых возможностей по обходу санкций. К тому же напомню об арбитраже, выигранном Европой против "Газпоромбанка", из-за чего в Австрию не поставляется газ. А это еще кусок дохода, который РФ потеряла. Все это вызвало панику на российском рынке и тяжелую экономическую ситуацию во всех секторах", — добавил эксперт.

А еще, напоминает Шевчишин, впереди решение ОПЕК о прекращении сдерживания объемов добычи нефти.

"РФ под санкциями вряд ли сможет держать влияние и свою долю на рынке. Так что ослабление рубля — это также отражение проблемы с энергоносителями", — добавил он.

Газпромбанк отстранен от внешних операций Фото: РБК

Фактор Трампа: как выборы в США повлияли на доллар

Между тем директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Андрей Чурин связывает укрепление доллара именно с победой Дональда Трампа на выборах в США. И отмечает, что американская валюта окрепла относительно всех других мировых валют.

Трамп стремится сохранить статус доллара в качестве доминирующей резервной валюты. Курс доллара также получил определенную спекулятивную поддержку от инвесторов, которые надеются на изменения в монетарной политике Центрального банка США

"Трамп стремится сохранить статус доллара в качестве доминирующей резервной валюты. Курс доллара также получил определенную спекулятивную поддержку от инвесторов, которые надеются на изменения в монетарной политике Центрального банка США, а именно — сохранение процентных ставок на более высоком уровне, что соответственно даст более высокую доходность казначейских облигаций США", — говорит Дмитрий Чурин.

Что касается российского рубля, то, по словам эксперта, его курс длительное время искусственно поддерживался российским Центробанком.

"В периоды, когда регулятор уменьшает свое влияние на валютный рынок, происходит девальвация рубля. По своей сути рубль не является свободноконвертируемой валютой, поэтому его курс в основном зависит от поведения российского Центробанка", — объясняет Чурин.

Рано ожидать того, что у Кремля будет недостаточно средств на финансирование войны Фото: belsat.eu

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Эксперты обращают внимание и на заявления руководителей российских министерств, в частности министра финансов Антона Силуанова, который сообщил об исчерпании бюджетного импульса. "Бюджетная политика в ближайшие три года будет взвешенная, а поддержка экономики из бюджета — точечная", — заявил он в конце ноября, о чем сообщали российские СМИ.

У РФ остаются огромные запасы нефти и газа, а сотрудничество с Индией и другими азиатскими странами позволяет получать валютную выручку, которую она может направлять на военные расходы

"Поэтому, понятно, что теперь только частные инвестиции смогут давать дополнительный импульс российскому бюджету. Добавьте к этому санкции, которые обрезают последний канал для осуществления внешних транзакций. Поэтому тенденция остается — рубль направляется в зону 120-ти за доллар. И хотя сейчас ситуацию удалось несколько стабилизировать, все эти накопленные проблемы и дисбаланс в экономике РФ никуда не денутся. Ставка будет оставаться высокой... Рубль реагирует на все эти дисбалансы, а санкции против "Газпромбанка" стали тем финальным контрольным выстрелом, который вызвал такую ситуацию в РФ", — добавил Андрей Шевчишин.

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Однако еще рано ожидать, что у Кремля будет недостаточно средств на финансирование агрессии. Ведь у страны остаются огромные запасы нефти и газа, а сотрудничество с Индией и другими азиатскими странами позволяет получать валютную выручку, которую РФ может направлять на военные расходы.

И все же большинство экспертов, как украинских, так и западных, считают, что доходы от энергоносителей РФ уже существенно сократились, а дальнейшее бюджетное вливание миллиардов в ВПК может в конце концов негативно повлиять на экономику страны-агрессора. Как отмечает в комментарии DW инвестконсультант Крис Уифер, слабый рубль усложнит борьбу с инфляцией. Между тем ситуативное укрепление курса рубля осуществляется в ручном режиме властями и не является следствием улучшения экономической траектории, считают эксперты.