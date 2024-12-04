В Україні уважно спостерігають за різким зниженням курсу російського рубля і сподіваються, що ВПК Росії зрештою зазнає стагнації. Проте чи не зарано радіти?

Російський рубль обвалився до долара настільки стрімко і низько, як не падав з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Станом на 3 грудня курс нацвалюти РФ дещо стабілізувався (як порівняти із 113,25 рублів за долар 27 листопада) і коштує майже 105 рублів за долар. Українські експерти вважають, що контрольним пострілом у нацвалюту Росії стали санкції, що запровадило Міністерство фінансів США проти російського "Газпромбанку" та шести його іноземних дочірніх структур. А західні експерти додають, що ці санкції можуть перекрити єдиний спосіб для європейських клієнтів платити за російський газ та збільшити волатильність на російському валютному ринку.

"Платежі за енергоресурси ЄС через "Газпромбанк", найімовірніше, стануть неможливими до кінця 2024 року", — підтвердили аналітики Sinara Investment Bank у коментарі Reuters.

"Газпромбанк" — контрольний постріл: чому впав рубль

За словами економічного аналітика Андрія Шевчишина, до падіння російського рубля призвела ціла низка подій в економіці країни-агресорки. І передусім дисбаланс, що був викликаний воєнними діями в Україні і який накопичився через високу інфляцію.

До падіння російського рубля призвела ціла низка подій в економіці країни-агресорки

"Впродовж доволі довгого періоду ми бачили, як підвищувалася ставка Центробанку РФ, при цьому рубль залишався стабільним. Водночас інфляція все пришвидшувалася. Станом на грудень очікують, що ставку Центробанк може підняти до 23%, що зробить можливим отримання кредитів оборонним сектором. Тож накопичився дуже високий дисбаланс", — сказав у коментарі Фокусу Андрій Шевчишин.

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На його думку, після перемоги Дональда Трампа, який невдовзі стане 47-м президентом США, у росіян з'явилися деякі позитивні очікування щодо швидкого завершення війни. Тим часом США "роблять контрольний постріл в голову", закриваючи "Газпромбанк", який є активним учасником фінансування війни, адже здійснює операції з купівлі військового обладнання, виплати військовим (зокрема, бойові премії та компенсації сім'ям), а також цей банк використовувався для платежів за російські енергоносії і дотепер зберігав доступ до системи SWIFT.

"Газпромбанк" є активним учасником фінансування війни, адже здійснює операції з купівлі військового обладнання, виплати військовим, а також використовувався для платежів за російські енергоносії і дотепер зберігав доступ до системи SWIFT

"Тож "Газпромбанк" і ще купку маленьких банків відсторонено від зовнішніх операцій. Таким чином, останній банк, через який здійснювалися операції, виводилися кошти, який забезпечував складні логістичні ланцюжки, зокрема і нафтогазові, який був єдиним вікном до всього цього, закрився. Тепер росіянам потрібний час для пошуку нових можливостей щодо обходу санкцій. До того ж нагадаю про арбітраж, виграний Європою проти "Газпромбанку", через що до Австрії не постачається газ. А це ще шматок доходу, який РФ втратила. Все це спричинило паніку на російському ринку і важку економічну ситуацію у всіх секторах", — додав експерт.

А ще, нагадує Шевчишин, попереду рішення ОПЕК про припинення стримування обсягів видобутку нафти.

"РФ під санкціями навряд чи зможе тримати вплив та свою долю на ринку. Отже, послаблення рубля — це також відображення проблеми з енергоносіями", — додав він.

Газпромбанк відсторонено від зовнішніх операцій Фото: РБК

Чинник Трампа: як вибори у США вплинули на долар

Тим часом директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Андрій Чурін пов'язує зміцнення долара саме із перемогою Дональда Трампа на виборах в США. І зауважує, що американська валюта зміцніла щодо всіх інших світових валют.

Трамп прагне зберегти статус долара у якості домінуючої резервної валюти. Курс долара також отримав певну спекулятивну підтримку від інвесторів, які сподіваються на зміни у монетарній політиці Центрального банку США

"Трамп прагне зберегти статус долара у якості домінуючої резервної валюти. Курс долара також отримав певну спекулятивну підтримку від інвесторів, які сподіваються на зміни у монетарній політиці Центрального банку США, а саме — збереження відсоткових ставок на більш високому рівні, що відповідно дасть більш високу дохідність казначейських облігацій США", — каже Дмитро Чурін.

Щодо російського рубля, то, за словами експерта, його курс тривалий час штучно підтримувався російським Центробанком.

"В періоди, коли регулятор зменшує свій вплив на валютний ринок, відбувається девальвація рубля. По своїй суті рубль не є вільноконвертованою валютою, тому його курс здебільшого залежить від поведінки російського Центробанку", — пояснює Чурін.

Зарано очікувати на те, що у Кремля буде недостатньо коштів на фінансування війни Фото: belsat.eu

Ціни не витримують: що спровокувало додаткову хвилю проблем в Росії

Експерти звертають увагу і на заяви очільників російських міністерств, зокрема міністра фінансів Антона Сілуанова, який повідомив про вичерпання бюджетного імпульсу. "Бюджетна політика в найближчі три роки буде виважена, а підтримка економіки з бюджету — точкова", — заявив він наприкінці листопада, про що повідомляли російські ЗМІ.

У РФ залишаються величезні запаси нафти і газу, а співпраця з Індією та іншими азійськими країнами дає змогу отримувати валютну виручку, що вона може спрямовувати на військові видатки

"Тож, зрозуміло, що тепер тільки приватні інвестиції зможуть давати додатковий імпульс російському бюджету. Додайте до цього санкції, які обрізають останній канал для здійснення зовнішніх транзакцій. Тому тенденція залишається — рубль прямує у зону 120-ти за долар. І хоча зараз ситуацію вдалося дещо стабілізувати, всі ці накопичені проблеми і дисбаланс в економіці РФ нікуди не подінуться. Ставка залишатиметься високою… Рубль реагує на всі ці дисбаланси, а санкції проти "Газпромбанку" стали тим фінальним контрольним пострілом, який спричинив таку ситуацію в РФ", — додав Андрій Шевчишин.

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Проте ще зарано очікувати на те, що у Кремля буде недостатньо коштів на фінансування агресії. Адже у країни залишаються величезні запаси нафти і газу, а співпраця з Індією та іншими азійськими країнами дає змогу отримувати валютну виручку, що РФ може спрямовувати на військові видатки.

І все ж більшість експертів, як українських, так і західних, вважають, що доходи від енергоносіїв РФ вже суттєво скоротились, а подальше бюджетне вливання мільярдів у ВПК може врешті негативно вплинути на економіку країни-агресорки. Як зазначає у коментарі DW інвестконсультант Кріс Віфер, слабкий рубль ускладнить боротьбу з інфляцією. Тим часом ситуативне зміцнення курсу рубля здійснюється в ручному режимі владою і не є наслідком покращення економічної траєкторії, вважають експерти.