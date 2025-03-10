"Тиск і шантаж": Трамп не поновить допомогу Україні, поки Зеленський не піде у відставку, — Bild

Політолог Томас Єгер припускає, що Дональд Трамп може мститися Володимиру Зеленському за відмову у 2020 році почати розслідування проти сина попереднього президента США Джо Байдена.

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Президент США Дональд Трамп не планує відновлювати військову допомогу США Україні, поки президент України Володимир Зеленський залишатиметься при владі, пише німецький таблоїд Bild із посиланням на західні ЗМІ та політолога Томаса Єгера.

Журналісти зазначають, що Трамп планує тримати на паузі постачання американського озброєння для української армії та має намір посилювати тиск на Зеленського, щоб він залишив посаду президента. Політолог Томас Єгер у розмові з виданням висловив припущення, що президент США таким чином може мститися президенту України за відмову у 2020 році надати компромат на сина попереднього американського президента Джо Байдена — Гантера Байдена. Також Єгер зазначив, що для президента РФ Володимира Путіна проведення президентських виборів в Україні найближчим часом стане "ідеальним результатом".

Видання Politico писало, що представники команди Трампа ведуть таємні переговори з представниками потенційних наступників Зеленського: колишньої прем'єр-міністрки України Юлії Тимошенко й експрезидента Петра Порошенка. Також серед імовірних кандидатів журналісти називали Валерія Залужного — колишнього головнокомандувача Збройних сил України, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан в інтерв'ю Huffington Post назвав дії Трампа щодо України "тиском і шантажем".

"Я ніколи не бачив, щоб американські спецслужби припиняли співпрацю з партнером, щоб змусити його підкоритися вимогам уряду", — сказав він.

Також він пояснив, чому втрата доступу до даних американської розвідки потенційно завдасть великої шкоди Україні.

"Європейці не мають можливостей надавати ту інформацію, яку надає розвідувальна спільнота США — всілякі види розвідки, які підживлюють український уряд, армію, служби безпеки та розвідки", — зазначив ексдиректор ЦРУ.

Нагадаємо, агентство Reuters уночі 10 березня за київським часом писало, що Трамп повідомив про свої наміри відновити допомогу Україні за результатами переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Журналісти запитали, чи можливе відновлення обміну розвідданими між країнами, на що президент США відповів: "Ми майже закінчили. Ми вже майже це зробили".

9 березня в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп висловив скептицизм щодо майбутнього України та заявив, що вона не здатна "вижити".

Також 9 березня журналісти NBC News із посиланням на американських чиновників повідомляли, що для відновлення допомоги Трамп хоче від України не лише підписання угоди про видобуток корисних копалин, а й готовність піти на поступки у переговорах із Росією та певних кроків від Зеленського до проведення виборів в Україні та, ймовірно, його відходу з посади лідера.